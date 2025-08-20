東元統包工程 台中渢妙離岸風場陸上變電站動土

台中渢妙離岸風場陸上變電站開工動土，今日舉辦動土典禮。圖左為東元智慧能源事業群郭明倫總經理，右為風場開發商CIP渢妙離岸風力發電計畫執行長。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕由機電大廠東元（1504）擔任工程統包的渢妙離岸風力發電計畫陸上變電站新建工程今日舉辦動土典禮。東元指出，此地將展開500MW離岸風場的陸上變電站及相關設備建置，預計2027年完工，未來年發電量約19.7億度，年減117.6萬公噸二氧化碳排放。

東元說明，渢妙風場綠電已透過企業購電協議（CPPA）售予Google、中美矽晶、台灣大哥大、遠傳、聯電、聯發科技等6家企業，成為台灣首座脫離傳統躉購模式，將電能售予多家企業用戶的離岸風場。

東元智慧能源事業群總經理郭明倫表示，離岸風電建置環境嚴苛，對業者而言是一大挑戰，但東元擁有超過2.5GW陸上變電站統包工程的豐富經驗，再加上自有電力設備的優勢，將持續致力於建立在地供應鏈，提升產業的技術力和維運能力，為台灣離岸風電在地化奠定穩固基礎，並期待進一步開拓亞太風電市場商機。

郭明倫在致詞時也指出，東元重視並要求高水準的工程安全、品質、和環境友善，工程特色之一是東元導入完整的遠端監控系統，讓變電站成為可以遠端操控的智慧化設施，有效掌握風場與變電站的運作狀態。東元將與合作夥伴一起努力，全力推升風電產業國產化的目標。

開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙離岸風力發電計畫執行長Mark Wainwright 表示，CIP將奠基於在台灣海峽成功建置900MW風場之實績，全力推動渢妙風場如期如質交付，支持台灣邁向淨零未來，力助企業達RE100目標。

CIP亞太區總裁許乃文也指出，渢妙風場專案融資高達七成來自本土銀行，真正落實「用台灣的錢、發台灣的電、讓台灣企業使用」的願景，也將協助台中市與企業達成減碳目標。

