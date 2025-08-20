裕隆總經理許國興：4策略對應台美對等關稅衝擊

裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆汽車總經理許國興表示，面對台美對等關稅可能造成的衝擊，裕隆下半年將在整車製造、能源發展雙核主體事業架構下，以4策略對應。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆汽車總經理許國興表示，面對台美對等關稅可能造成的衝擊，裕隆下半年將在整車製造、能源發展雙核主體事業架構下，以4策略對應。

裕隆今天法說會上指出，上半年台灣新車市場領牌數19.9萬輛，年減14%，5 月後衰退幅度擴大超過20%，主要因關稅與貨物稅政策不確定；電動車銷售下滑近3成，燃油車也承壓，整體市場需求轉弱，希望關稅影響盡快落幕，讓汽車市場回到正常發展。

請繼續往下閱讀...

許國興表示，面對台美對等關稅對公司可能造成的影響和衝擊，裕隆下半年有幾個重要對策：

第一、建立最適化營運規模，把生產能量控制在最有效率的結構進行，並保有利潤，以少量多樣化彈性生產機制、完整供應鏈，體現長期的生產韌性。

第二、裕隆汽車在多品牌（鴻華先進、NISSAN、自主開發）代工策略下，以提升產能利用率與市場動能，並積極尋找新的代工機會，提升國產車競爭力。

第三、裕隆集團在能源事業發展也做了許多投入，裕隆汽車三義工廠在光電建置的發電容量已遠大於用電量，產生很好效益；子公司新鑫儲能建設將近有100MW，獲利穩健，目前在擴大光儲應用。

第四、持續布局海外事業發展，裕隆在菲律賓有生產基地，現在啟動資產開發包括能源建設、水平售後服務的業務，都有機會在海外事業，尤其東南亞有更好的發揮。

許國興指出，下半年將擴大動力電池製造、推進儲能應用場景導入，探索北美投資與台灣能源事業的結合機會，能源事業目前雖規模仍小，但視為未來新成長動能。

目前創能部分，主要是在光電，包含旗下新鑫有100多個案場有150MW售電部分整合儲能事業，負責銷售維運公司，新鑫有投資100 MW儲能電廠建置，在台灣、美國都有設備開發和產品生產製造等業務。

至於中華汽車全新導入的MG G50 plus7人座廂式休旅車由裕隆汽車代工，集團內部討論，主要考量車種尺寸大小、產能，所以中華汽車才委託裕隆生產。

裕隆集團資產國內主要在新店和苗栗三義，海外主要在中國杭州、菲律賓，現在也在進行相關評估，委託諮詢公司進行可能的開發計畫，未來多有很好的發展潛力。

通路和後服務目前在進行相關整合，希望可以把移動服務價值體系做完整的結合，包括中古車、相關維修體系，未來不但可以成為重要的事業發展支柱，還可以有利於多品牌經銷開展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法