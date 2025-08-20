晴時多雲

數據分析巨擘Palantir遭放空機構盯上 股價慘跌逾9％

2025/08/20 15:31

美國數據分析巨擘「帕蘭泰爾（Palantir）」近日遭到知名放空機構香櫞研究（Citron Research）盯上。（示意圖，歐新社）美國數據分析巨擘「帕蘭泰爾（Palantir）」近日遭到知名放空機構香櫞研究（Citron Research）盯上。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國數據分析巨擘「帕蘭泰爾（Palantir）」近日遭到知名放空機構香櫞研究（Citron Research）盯上。消息一出，衝擊Palantir週二（19日）股價重挫逾9%。

綜合媒體報導，今年AI概念股持續火熱，Palantir股價也水漲船高，今年迄今累計漲幅已達109%。然而，Palantir這波漲勢也引來市場質疑。

香櫞研究創辦人萊夫特（Andrew Left）日前在接受外媒採訪時表示，Palantir股價早已跟基本面嚴重脫鉤，直言即便Palantir未來5年能連續實現每年50%的營收與獲利成長，它的市值依舊過高，並認為Palantir合理的股價應落在每股40至50美元（約新台幣1212元至1515元），距離目前股價有超過7成的下修空間。

不僅如此，香櫞研究本週二（18日）更新研究報告，進一步指出，即便Palantir目前股價崩跌7成至40美元，股價依舊昂貴。

受上述利空消息衝擊，Palantir週二（19日）股價開低走低，最終收在157.75美元，跌幅9.35%。

