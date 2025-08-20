晴時多雲

上半年全台預售屋解約數 已達去年全年7成

2025/08/20 15:28

對比整體預售屋揭露件數，解約件數占比不到2%。（記者徐義平攝）對比整體預售屋揭露件數，解約件數占比不到2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕上半年全台預售屋解約件數已達去年全年的7成。根據房仲業者彙整全台預售屋實價解約件數，上半年有1339件，對比去年全年1851件，已達7成，不過，對比整體預售屋揭露件數、占比不到2%。

根據信義房屋彙整，今年上半年六都預售屋實價解約件數，以台中市的231件最多、第二多則是桃園市的219件，而台中、桃園則是少數上半年解約件數超過200件的都會區，而新北市、台南市以及高雄市等三大都會區的解約件數落在107至190件之間，僅台北市解約件數不到100件、約54件，至於，新竹縣市上半年解約件數為60件。

預售屋解約略增

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波預售屋解約壓力較大的還是房價飆漲的熱區，尤其是在景氣末班車購買預售屋的民眾，可能感受會更為明顯，不過解約對於買方傷筋動骨，可能會面臨已繳款項虧損的狀況，解約通常也不會是購屋民眾的第一選項，但從統計數據狀況來看，的確解約數量有略為增加的趨勢。

去年全台解約件數約1851件，各都會區中以高雄市最多、有340件，其次則是桃園市的291件，第三為台中市的252件。而今年上半年各都會區解約件數，其中桃園、台中已接近去年全年，預期今年全年很大機率超越去年。

而這波預售屋買氣在央行第七波管制後快速轉淡，預售市場也從2024上半年旺季一個月賣1.4萬戶，到現在一個月交易跌破4千件，房價漲太快且供給量大的區域也是相對壓力較大的區域，不過多數的買方還是會選擇盡量交屋，除非是非自用又購置多戶預售的買方，才會感受到資金上的壓力。

最後，曾敬德表示，從今年各月表現來看，的確股災後4月到5月數量是相對較多，同時也已經連續四個月解約件數單月都超過兩百件，雖然比率不高，但仍須留意後面事態發展。

