「紅」海外的新藍海 卓榮泰︰無人機民主供應鏈 台灣責無旁貸

2025/08/20 15:11

行政院長卓榮泰。（記者林菁樺攝）行政院長卓榮泰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰今（20日）參與台灣機器人與智慧自動化展時表示，政府將啟動AI新十大建設計畫，並採逐年規劃，第一年的計畫經費與內容將在明年度總預算案公布時對外說明，他也強調，機器人產業是紅海之外的藍海，在民主產業供應鏈上，台灣責無旁貸。

卓榮泰致詞中提到，國家在科技領域持續發展與世界接軌，美國總統川普日前發表AI行動計劃，行政院今年上半年也已經討論屬於台灣的AI新時大建設，會列入未來逐年計劃，首年經費與內容將在明年度中央政府總預算案公布時對外說明，他說，「可以看到第一年工作量」，台灣再度與世界接軌。

卓榮泰強調，在AI新十大建設此之前，政府也有各項計劃帶領台灣，包括台南柳營有園區有核心基地，沙崙智慧機器人研究中心，六甲也有智慧機器人發展應用中心，目前已編列第一年相關預算，準備蓄勢待發，他說， 機器人產業是紅海之外的藍海，民主產業供應鏈，台灣責無旁貸。

卓榮泰表示，AI新十大建設3大面向為智慧應用、基礎建設基盤、關鍵技術，關鍵技術包含矽光子、量子、機器人等，盼讓AI機器人成為世界供應鏈的重要樞紐。

另外，台灣還要發展主權AI、加強算力基礎、培育AI人才，投入千億投資，終極目標是打造全民智慧生活圈，推動人類生活轉型。

