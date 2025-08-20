晴時多雲

調查：台灣企業數位轉型自評創新高 行銷科技業領跑

2025/08/20 15:08

「2025企業數位新五力總體檢報告」顯示，企業整體數位轉型平均自評分數達69.3分，較2023年成長超過5%，創歷年新高。（AMT聯盟提供）「2025企業數位新五力總體檢報告」顯示，企業整體數位轉型平均自評分數達69.3分，較2023年成長超過5%，創歷年新高。（AMT聯盟提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕亞太行銷數位轉型聯盟協會（AMT聯盟）發布「2025企業數位新五力總體檢報告（DQI報告）」，企業整體數位轉型平均自評分數達69.3分，較2023年成長超過5%，創歷年新高。此次調查涵蓋6大產業、超過300家企業，顯示企業在數位工具導入、人才培育與顧客經營方面已明顯進步。

這6大產業包含：行銷乙方、生技醫療/專業服務與後勤、法人/教育與公國營事業、金融/資產/投資業、科技/製造/生產/加工業、餐飲/零售/觀光/娛樂/服務業。

AMT聯盟理事長黃燕玲表示，行銷科技透過數據與工具，優化顧客體驗，提高顧客終身價值。AI則是更具象的提高效能、降低成本。未來AI應用素養，將成為不可逆的企業競爭力。

報告顯示，「領導力」得分最高，達78.7分，反映出企業高層對數位轉型已有深刻共識並付諸行動。不過在「銷售力」與「人才力」兩項指標上表現仍為五力中最低，分別僅約67.4分與68.3分，顯示企業在數位人才培育、顧客體驗整合與行銷科技效益轉化上仍有明顯優化空間。

AMT聯盟創會長暨DQI計劃主持人高端訓教授指出，DQI就是企業的數位IQ指數，今年進步到69.3分，代表數位的競爭力持續進步，但企業仍需要更努力來趕上AI+MarTech的大時代。

從產業與行業分析來看，「行銷乙方」（如行銷科技、傳播顧問、資通訊服務等）平均得分最高達75.5分，顯示數位實力強勁；反觀「法人／教育與公國營事業」得分僅63.1分，明顯落後。

儘管整體數位轉型分數有所提升，但仍僅徘徊在及格邊緣，顯示多數企業的基礎能力尚未全面建立。報告也發現，企業在使用MarTech工具與數據應用方面普遍存在整合困難，導致實際營收效益尚未顯著。

報告建議，企業應持續深化數位策略、加強組織內部數位文化推動、建立完整人才培育機制，並導入多元行銷科技工具來強化顧客體驗與數據整合能力，才能真正實現轉型落地與價值創造。

AMT聯盟成立於2021年，成立宗旨主要在推動產業數位化，並專注於中小企業在行銷上的數位轉型，會員超過300多家企業，包含麥當勞、中國信託、甲骨文、LINE、Appier等。

