晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台船環海提前完成海龍風電水下基礎安裝 環海翡翠輪立大功

2025/08/20 15:05

台船環海與海龍團隊協力提前完成下基礎安裝。（記者台船提供）台船環海與海龍團隊協力提前完成下基礎安裝。（記者台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船旗下台船環海公司今（20）日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎提前全數完工。台船環海自有自建的「環海翡翠輪」為主力施工船舶執行安裝，彰顯台灣海事工程的實力與海龍團隊的協力成果。

海龍離岸風電計畫為台船環海迄今承攬規模最大的離岸風場專案，其水下基礎構件體積與重量為目前台灣風場最大，專案位於具挑戰性的台灣海峽水域，需綜合考量天氣窗口、海象條件及颱風風險。

台船環海指出，海龍離岸風電計畫是台灣目前規模最大的離岸風電開發案之一，總裝置容量超過 1GW。台船環海於2022年與該計畫簽訂合約，承攬基樁、套管式水下基礎、海上變電站及風機運輸與安裝等全方位海事工程服務，並於2024年起執行安裝作業。

環海翡翠輪執行水下基礎安裝。（台船提供）環海翡翠輪執行水下基礎安裝。（台船提供）

台船環海表示，以全迴旋浮吊船「環海翡翠輪」作為海龍計畫的主力安裝船舶，迄今包含海龍計畫的風場在內，已在台灣海峽完成近1.5GW風場裝置安裝容量。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，此次套管式水下基礎安裝作業展現了驚人的效率，最快紀錄為兩天內完成三座；「環海翡翠號」結合海龍團隊的高度默契，使73座水下基礎得以提前完工。

台船環海董事長曾國正表示，這對於台船環海和環海翡翠輪不僅是另一個里程碑，更證明台灣本土海事工程能量大大往前邁進，為台灣海事工程國家隊（Taiwan Marine Team）的發展奠定深厚基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財