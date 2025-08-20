台船環海提前完成海龍風電水下基礎安裝 環海翡翠輪立大功

台船環海與海龍團隊協力提前完成下基礎安裝。（記者台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船旗下台船環海公司今（20）日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎提前全數完工。台船環海自有自建的「環海翡翠輪」為主力施工船舶執行安裝，彰顯台灣海事工程的實力與海龍團隊的協力成果。

海龍離岸風電計畫為台船環海迄今承攬規模最大的離岸風場專案，其水下基礎構件體積與重量為目前台灣風場最大，專案位於具挑戰性的台灣海峽水域，需綜合考量天氣窗口、海象條件及颱風風險。

台船環海指出，海龍離岸風電計畫是台灣目前規模最大的離岸風電開發案之一，總裝置容量超過 1GW。台船環海於2022年與該計畫簽訂合約，承攬基樁、套管式水下基礎、海上變電站及風機運輸與安裝等全方位海事工程服務，並於2024年起執行安裝作業。

環海翡翠輪執行水下基礎安裝。（台船提供）

台船環海表示，以全迴旋浮吊船「環海翡翠輪」作為海龍計畫的主力安裝船舶，迄今包含海龍計畫的風場在內，已在台灣海峽完成近1.5GW風場裝置安裝容量。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，此次套管式水下基礎安裝作業展現了驚人的效率，最快紀錄為兩天內完成三座；「環海翡翠號」結合海龍團隊的高度默契，使73座水下基礎得以提前完工。

台船環海董事長曾國正表示，這對於台船環海和環海翡翠輪不僅是另一個里程碑，更證明台灣本土海事工程能量大大往前邁進，為台灣海事工程國家隊（Taiwan Marine Team）的發展奠定深厚基礎。

