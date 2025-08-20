東元OHT打入2家半導體業客戶 扁線馬達建台灣產能

東元今日參加「2025台北國際自動化工業大展」。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日參展自動化工業展，展出無人機、半導體產業專用的空中無人搬運車（OHT）、扁線馬達等產品。高飛鳶指出，東元正將扁線馬達本推展到工業用，看好未來成為殺手級應用，於資料中心等工業應用也有想像性，將在台灣增建產能；而OHT則已有2家半導體業客戶。

東元今日參展「2025台北國際自動化工業大展」，展出多足機器人關節模組、高效能無人機馬達，以及半導體產業專用的空中無人搬運車（OHT）等產品，主題聚焦企業自動化、永續製造等商機。

針對扁線馬達，東元說明，本多用於車電技術，目前公司具備第三代成熟技術，因銅線緊密排列，可提升繞組空間利用率，馬達體積可縮小40%，不過在同樣體積下，扁線馬達相較傳統圓線馬達的功率密度更提升70%，最高轉速則提升200%，適用於泵浦、鼓風機等工業設備。

東元機電系統暨自動化事業群總經理王榮邦指出，扁線馬達已經在無錫廠量產並已有客戶，東元立基在第三代技術上發展各領域應用，未來也將在台灣建置扁線產能，以耕耘美國、台灣市場。

針對此次展出的空中無人搬運車（OHT）發展，東元機電系統暨自動化事業群產品行銷處處長孫健榮指出，是提供動力系統給系統場，目前已經有2家配合客戶，並打入封装廠及TFTLCD廠。

