新漢搶攻全球市場 明年Q2逐步量產機器人控制器

新漢董事長林茂昌強調，公司不直接做機器人整機，而是專注提供關鍵模組的完整方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）今天參加自動化展，董事長林茂昌強調公司正透過「AI＋控制器」的優勢，從「AI Machine → AI 機器人 → AI 智慧工廠」路徑，推動台灣工具機產業全面升級。隨著子公司創博營運快速成長，預期明年第2季開始將逐步進入人形機器人控制器放量的關鍵時刻。

新漢指出，目前台灣工具機約7、8成控制器依賴進口，但若能將AI與本土PC-based控制器整合，不僅可降低整合難度，還能讓機器具備語言助理功能，協助操作員提升效率。進一步結合數據收集與AI分析，從設備操作到工廠管理層，形成完整的AI應用生態，協助客戶提升良率並找出產線異常來源。

在人形機器人方面，新漢已領先同業布局。公司率先提出「大小腦＋安全腦＋關節模組」的完整套件，具備國產即時作業系統，符合國際公安安全標準，能流暢、安全地控制二、三十個關節。透過模組化整合，業主可避免多供應商責任切割的問題，只需單一窗口即可完成設計開發，加快上市時程。

董事長林茂昌強調，新漢定位為「機器人的機器人公司」，不直接做整機，而是專注提供關鍵模組的完整方案。公司自有技術涵蓋運動控制與功能安全，並與輝達、英特爾、視覺與關節模組合作夥伴整合，進行一站式測試，協助客戶快速導入。

營運表現上，新漢子公司創博2025上半年營收成長50%，下半年持續樂觀。今年主要是導入與試產期，客戶已進入產品導入階段，真正量產預期會明年第2季逐步展開。今年下半年到明年全年，將是全球人形機器人產業選定供應商的關鍵期，若能成功推廣，新漢營運將隨市場起量而水漲船高。

在市場環境上，新漢也看好美中關稅差異與供應鏈安全需求帶來的機會。中國紅色供應鏈雖仍具威脅，但對於美國及主要民主國家市場，考量數據安全與供應鏈韌性，台灣產品更具競爭優勢。以AI結合智慧工廠與機器人應用為突破點，新漢看好公司將成為全球客戶導入AI製造的重要合作夥伴。

