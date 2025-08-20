微星強化AI自動化能量 機器人明年可望獲利

微星以「自動化＋AI」雙引擎推動營運展望，機器人業務將隨應用深化與市場拓展逐步挹注獲利。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競大廠微星（2377）近年積極拓展自動化與人工智慧領域，管理層今天在自動化展中受訪時指出，旗下機器人產品線已逐步切入教育、生技及電子零組件等應用場域，隨著市場需求持續擴大，法人推估最快明年起將開始挹注獲利，帶動營運展望樂觀。

微星本次展出4款機器人，包括送貨型、消毒型、頂升型與搭載手臂的檢測型。其中，帶手臂款與達明合作，已成功進入美國教育市場，例如普渡大學1次採購70、80支機械手臂，用於教學課程。除了學校應用外，微星機器人也出貨至美國電子零組件廠與生技公司，其中生技領域利用機器手臂執行藥物測試，減少人工進出實驗室的時間與風險。

請繼續往下閱讀...

在技術優勢上，微星強調自家車體導航精準，能減少手臂尋位時間，提高整體作業效率，並透過軟體與工廠系統、倉儲甚至電梯串接，凸顯整合能力。相較於中國廠商低價手臂僅提供硬體，微星著重於軟硬體一體化，提升實際應用價值。對標丹麥業者時，公司產品價格約為對方的7至8折，系統整合程度也成為競爭優勢。

展望市場，公司指出，今年自主移動機器人（AMR）產業成長約兩成，微星表現預計能與市場同步甚至優於平均。目前主要市場集中在美國、日本與台灣，明年將積極切入歐洲，首先鎖定德國、荷蘭與波蘭。對於外界關注的財務表現，法人推估，機器人業務最快明年就能正式挹注獲利，成為集團新成長動能。

除了機器人，微星同時布局邊緣AI，規劃推出新款小型伺服器，定價約1萬美元，效能相當於NVIDIA H20的十分之一，定位為「可在地端運算的邊緣伺服器」，用於推理（inference）與生成式AI應用，可直接連接輝達Omniverse與Cosmos平台，協助模擬虛擬廠房、訓練大型語言模型（LLM），降低對大型資料中心的依賴。

微星看好該項產品在整合軟體能量之後，可望於10月逐步出貨，後續成長潛力不可限量，適合應用於學校與研究機構，也將擴展至小型企業。相比動輒億元的大型伺服器架構，邊緣AI設備以數十萬新台幣即可布建，成本優勢明顯，在全球各大市場都有機會嶄露頭角，特別是仍在成長的中國市場。

整體而言，微星以「自動化＋AI」雙引擎推動營運展望，機器人業務將隨應用深化與市場拓展逐步挹注獲利，邊緣AI則以低成本、易導入的特性搶攻教育與中小企業市場，為營運前景再添動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法