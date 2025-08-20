達明協作機器人進化 釋出首款AI人形機器人

達明目標讓人形機器人正式踏入工廠第一線，提升產線韌性與效率。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI協作機器人廠達明（4585）揮軍台北國際自動化工業大展，發表三大智慧製造應用主題，首度亮相旗下首款人形機器人「TM Xplore I」，並展示多項以AI技術驅動的智慧製造方案，包括AI即時決策、自動化解決方案與快速部署應用，目標全面展現協作機器人在產線升級中的最新成果與落地價值。

達明指出，公司此次以「Physical AI Lab」為核心亮點，推出結合輝達「Isaac GR00T N」機器人通用模型，與自主研發 AI 視覺技術的人形機器人TM Xplore I，專攻檢測、上下料、倉儲搬運等高混合、高精度產線，同時搭載 輝達Jetson Orin平台，實現高效的AI推論及邊緣計算。

達明首款人形機器人採用輪式移動與22軸以上的關節自由度，具備靈巧操作的特性，可以做出更接近人類的複雜動作，並能快速更換末端模組，也結合德國供應商SCHUNK的人形五指機械手，實現「看得懂、做得準」的精密作業能力，讓人形機器人正式踏入工廠第一線，提升產線韌性與效率。

達明認為，此次登展的另一大焦點是AI即時決策與自動化解決方案的應用，公司推出「Auto AI Training」技術，意即將AI視覺檢測的導入時間縮短90%，使產線員工能即時標註、訓練並優化AI模型，降低導入門檻並加快生產線調整速度。同場展示的伺服器機櫃檢測方案，則將機械手臂、夾爪與 AI 視覺深度整合，能快速完成檢測工作，滿足資料中心與半導體產業對高精度與高效率的嚴苛要求。

針對企業快速部署需求，達明機器人提出「Instant Cobot Ready」一站式方案，讓客戶買回去馬上開工。Instant Palletizer支援最高35公斤負載並可不中斷完成自動堆棧作業，而 Instant CNC則結合AI視覺定位，免除繁複設定即可啟動CNC上下料作業，不僅提升生產彈性，也兼顧大容量製程需求。

達明機器人營運長黃識忠表示，達明機器人的目標不只是讓機器人具備動作能力，更要透過 AI 讓機器人看得懂、做得準、學得會，並能在最短時間投入生產，協助企業快速應對產線變動與產品迭代挑戰。智慧製造的核心在於AI與機器人的深度融合，透過靈活部署與精準應用，將成為產業升級的重要推力。

