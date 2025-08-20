協助經濟弱勢 保單借款優惠方案延至8月底

為因應美國關稅衝擊，保單借款優惠方案 延長申辦至8月底（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為協助經濟弱勢保戶，壽險業提供保單借款優惠利率方案；原本這項措施僅每年1月到3月開放申辦，今年也延長申辦期間，從6月1日到8月31日開放申辦。

金管會保險局表示，為因應美國關稅衝擊，4月18日已經函請產壽險公會轉知會員公司，給予國內受到關稅影響的產業跟保戶必要協助；鼓勵保險業採取舊有貸款展延、提供降租等措施。

其中，保險局說明，從2021年7月，壽險已經開辦經濟弱勢保戶低利保單借款，且「常態化」，每年的第一季開放申請，21家壽險都有開辦；今年特別開放6至8月也能夠申請。

所謂經濟弱勢保戶為「身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件之保戶」。每人保額最高10萬元，經濟弱勢保單貸款利率為2.165％，今年第一季已核准了1878人、貸款金額達1.64億元。

此外，金管會銀行局表示，因應美國實施對等關稅政策，金管會4月和經濟部、銀行公會建立跨部會協商平台，並且也請銀行公會提出金融協助措施；包括舊貸展延到今年底，新貸案件快速審核，並請銀行設置單一窗口，函請銀行公會轉知會員公司協助民間企業因應美國對等關稅衝擊。

針對銀行業資產品質，金管會指出，截至6月底逾放比為0.16％，近三年沒有顯著上升，目前國內銀行資產品質良好。

