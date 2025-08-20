晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

協助經濟弱勢 保單借款優惠方案延至8月底

2025/08/20 12:53

為因應美國關稅衝擊，保單借款優惠方案 延長申辦至8月底（記者王孟倫攝）為因應美國關稅衝擊，保單借款優惠方案 延長申辦至8月底（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為協助經濟弱勢保戶，壽險業提供保單借款優惠利率方案；原本這項措施僅每年1月到3月開放申辦，今年也延長申辦期間，從6月1日到8月31日開放申辦。

金管會保險局表示，為因應美國關稅衝擊，4月18日已經函請產壽險公會轉知會員公司，給予國內受到關稅影響的產業跟保戶必要協助；鼓勵保險業採取舊有貸款展延、提供降租等措施。

其中，保險局說明，從2021年7月，壽險已經開辦經濟弱勢保戶低利保單借款，且「常態化」，每年的第一季開放申請，21家壽險都有開辦；今年特別開放6至8月也能夠申請。

所謂經濟弱勢保戶為「身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件之保戶」。每人保額最高10萬元，經濟弱勢保單貸款利率為2.165％，今年第一季已核准了1878人、貸款金額達1.64億元。

此外，金管會銀行局表示，因應美國實施對等關稅政策，金管會4月和經濟部、銀行公會建立跨部會協商平台，並且也請銀行公會提出金融協助措施；包括舊貸展延到今年底，新貸案件快速審核，並請銀行設置單一窗口，函請銀行公會轉知會員公司協助民間企業因應美國對等關稅衝擊。

針對銀行業資產品質，金管會指出，截至6月底逾放比為0.16％，近三年沒有顯著上升，目前國內銀行資產品質良好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財