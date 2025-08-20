晴時多雲

財經 > 證券產業

東元拚台灣無人機產能 搶攻非紅供應鏈需求

2025/08/20 12:49

東元今日參加「2025台北國際自動化工業大展」。圖為總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）東元今日參加「2025台北國際自動化工業大展」。圖為總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）持續耕耘高效能無人機馬達等產品，總經理高飛鳶今日表示，美國無人機市場與全球非紅供應鏈需求旺盛，東元產品主要供應高效物流、農業應用，已有許多客戶接洽中；東元聚焦在三電動力系統（驅動馬達、速度控制器、電池），未來將在台灣建立產能。

東元今日參展「2025台北國際自動化工業大展」，展出多足機器人關節模組、高效能無人機馬達，以及半導體產業專用的空中無人搬運車（OHT）等產品，主題聚焦企業自動化、永續製造等商機。

東元說明，此次展出的無人機馬達產品適用於1至20公斤級的多旋翼機種，滿足農業噴灑、空拍測繪、工業巡檢、消防等多元場域的需求；該無人機馬達採用高效率繞線設計、優化磁路結構，具備輕量化設計、高推重比、強扭力與低發熱等特性，是中小型無人機最可靠的動力選擇。

高飛鳶指出，在全球，價格最低廉的無人機都是中國製造，但在美國等市場目前追求的是100%非中國生產，東元產品需求提升、目前有很多客戶來跟東元接洽；尤其美國西屋馬達與美國測試機構、政府部門有所連結，通路完整，利於攻美國市場。

針對無人機產能建置，高飛鳶指出，因東元無人機產品是聚焦動力系統，看準台灣製造、技術、材料在產業之所需，將在台灣建置無人機產能，生產含三電、支架、底座等整組次系統，並看市場需求再考量是否在美國設立產能。

