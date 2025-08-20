晴時多雲

羅伯特清崎：金錢不一定讓你變得更富有 反而可能讓你更窮

2025/08/20 13:28

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎認為，大多數情況下，金錢會讓人變得更貧窮。（右，Robert Kiyosaki）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎認為，大多數情況下，金錢會讓人變得更貧窮。（右，Robert Kiyosaki）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人認為，金錢可以讓人變得更富有。但投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）卻不這麼想，他認為在大多數情況下，金錢反而會讓人甚至整個國家變得更貧窮。

羅伯特清崎19日在社交平台X發文指出，許多案例顯示，金錢本身並不會帶來真正的財富。以部分大學體育明星為例，一些大學體育明星剛進入職業聯盟時，1年賺好幾百萬美元，但統計數據顯示，其中有65%的人在退休7年內就破產了。

中樂透者亦然，突然獲得數百萬財富，乍看是人生的高峰，然而數年後卻可能落入財務困境，甚至負債累累。

再看看一般上班族，以美國1位餐廳服務生為例，年收入約3.5萬美元，工作50年下來總收入可達175萬美元，但最終生活依然拮据，甚至在晚年仍面臨經濟壓力。

有人可能會好奇為什麼會這樣？羅伯特清崎表示，很多時候，是因為從小家庭沒教、學校也沒教，並提到自己的「窮爸爸」是一位學歷高、職位穩定的老師，卻對理財一竅不通。窮爸爸教他念書、考試、找穩定工作，卻沒教會他如何讓錢為自己工作。

然而，這樣的命運並非不能改變。羅伯特清崎稱，你可以開始學習，去找那些真正懂理財、懂投資的人學習，比如像他富爸爸那樣的導師或朋友，他們懂投資、懂創業、懂怎麼在現實中克服困難，還會教別人怎麼做，幫助想改變的人走上對的方向。

最後，羅伯特清崎表示，致富不必靠中樂透，也不必辛苦工作一輩子卻仍兩手空空，你可以有更好的選擇，也絕對有能力創造不一樣的結局。

