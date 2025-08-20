爭取關稅不疊加 卓榮泰：已給鄭麗君空白假單可隨時飛美

行政院長卓榮泰表示，已給鄭麗君空白假單可隨時飛美。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰20日出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」，他致詞提到，面對美國關稅與貿易政策，政府仍在全力談判當中，他也給行政院副院長鄭麗君空白請假單，有需要時可隨時飛美國、不用每次請假，並重申政府目標就是爭取更合理的稅率、不疊加稅率。

卓榮泰上午出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮，並收下產業白皮書。

卓榮泰指出，政府將推出AI新十大建設，明年度中央政府總預算也會看到政府相關計畫，他指出，傳統產業要積極與機器人領域合作，這是必須走的路。

面對美國的關稅與貿易政策，卓榮泰特別提到，台美關稅談判仍持續進行中，他已經給鄭麗君1張空白請假單，「有需要時可隨時飛美國」，不用每次請假。

卓榮泰強調，政府就最後細節的談判內容，希望能夠早日達成協議，談判團隊任務就是為國家、人民、產業爭取更合理的稅率，他強調，目標是爭取不疊加稅率。

而關稅衝擊產業，他說，政府也已編列930億元、再加200億元的韌性特別條例支持，也期待業界共同發出國會與政院加速合作的聲音，讓韌性特別條例修正後，行政院能編列特別預算來支持產業。卓榮泰強調，行政院會想方設法保障產業競爭力，並維護國家競爭力。

