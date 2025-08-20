晴時多雲

東元聚焦機器狗商機 關節模組小批量產

2025/08/20 12:16

機電大廠東元（1504）推展機器人關節模組。（資料照）機電大廠東元（1504）推展機器人關節模組。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）推展機器人關節模組、無人機動力系統等產品，總經理高飛鳶今日表示，機器人關節可用在機器狗與人形機器人髖關節，因較易模組化生產，目前主攻機器狗需求、已生產200顆至300顆關節，並已有許多企業客戶預約。

東元今日參展「2025台北國際自動化工業大展」，展出多足機器人關節模組、高效能無人機馬達，以及半導體產業專用的空中無人搬運車（OHT）等產品，主題聚焦企業自動化、永續製造等商機。

高飛鳶指出，機器人關節目前小批量生產，因具備輕量化、高扭矩密度與模組化的特性，動力輸出峰值最高可達360Nm，為額定轉矩的350%，轉速達15 rad/s，優於市場上主流競品，且在相同轉矩輸出（140Nm）下，比競爭者具備更長的峰值輸出持續時間，已經有許多大型企業客戶預約，接近商品化階段。

高飛鳶也說明，目前東元的機器人關節主要應用在機器狗、以在大型廠區取代人力巡檢，因機器狗關節較易模組化，且1隻機器狗具備12個關節，目前已生產約200至300顆關節模組；人形機器人客製化需求較高，不過只要客戶有需求都能供應。

