和椿聚焦3大AI方案 副董看好人形機器人逐步量產化

〔記者方韋傑／台北報導〕和椿科技（6215）副董事長張以昇表示，公司在今日開幕的自動化展以「AI加上機器」為核心，推出三大解決方案，包括智慧、智慧服務與智慧製造，呼應台灣產業普遍面臨的挑戰，相關解決方案不僅是技術展示，更是直接對應市場需求的實際應用。

張以昇指出，機器人能有效解決缺工問題，並透過彈性化任務執行模式，展現不同於人類的特性。「機器人不會害怕，可以依照我們給的任務去執行，讓企業更有信心」，隨著企業導入機器人，不僅能穩定產能，也能改變對工作的既有想法，進一步提升營運效益。

談及人形機器人的角色，張坦言，目前市場仍存在高成本、低良率等挑戰，使產品價格偏高。但隨著技術逐漸成熟、量產規模擴大，這些問題將逐步改善。未來人形機器人將加速滲透日常應用，逐步進入生活周遭，形成新的市場價值。

張進一步說明，和椿的策略不是單純推出高價產品，而是讓解決方案能與既有產線與環境融合，降低企業導入門檻。協作機器人與人形機器人最大的優勢，就是不需要企業大幅改造生產線，即能發揮效益，真正做到「貼近市場」。

張以昇也關注當前國際間人形機器人「大爆發」的趨勢，認為這股浪潮勢必推升產業發展。他強調，人形機器人的價值不僅體現在價格，而是能帶來全新應用與產業突破。隨著AI與機器技術進一步融合，和椿將持續以三大解決方案為基礎，掌握市場契機，並拓展營運成長空間。

