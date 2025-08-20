焦點股》鴻海：賣壓爆量出籠 力守200元大關

鴻海今日盤中成功守住200元關卡。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日隨著大盤遭受空軍突襲，賣壓出籠、開低走低，受惠於營運體質穩健，AI伺服器需求仍然強勁，加上昨日AR眼鏡題材加持，盤中成功守住200元關卡，截至上午11時32分暫報201元，跌幅3.37%，成交量7萬5938張。

鴻海觀察，北美大型雲端服務商持續擴大資本支出，各國主權AI專案也陸續啟動，AI 伺服器已成為集團今年主要成長動能，相關產品第二季營收年增逾60%，第三季可望年增170%，其中機櫃出貨季增將達三倍，全年相關營收將突破兆元規模，也將持續推動智慧製造、智慧城市等三大平台。

請繼續往下閱讀...

此外，鴻海旗下AR（擴增實境）眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產，以「厚積薄發、逐步切入」方式進軍新一代人機介面應用，但確切時程尚未定案，目標搶佔產業領先地位，管理層看好AR眼鏡結合近眼顯示與眼球追蹤技術，將是AI時代最有潛力的解決方案之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法