晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》鴻海：賣壓爆量出籠 力守200元大關

2025/08/20 11:52

鴻海今日盤中成功守住200元關卡。（資料照）鴻海今日盤中成功守住200元關卡。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日隨著大盤遭受空軍突襲，賣壓出籠、開低走低，受惠於營運體質穩健，AI伺服器需求仍然強勁，加上昨日AR眼鏡題材加持，盤中成功守住200元關卡，截至上午11時32分暫報201元，跌幅3.37%，成交量7萬5938張。

鴻海觀察，北美大型雲端服務商持續擴大資本支出，各國主權AI專案也陸續啟動，AI 伺服器已成為集團今年主要成長動能，相關產品第二季營收年增逾60%，第三季可望年增170%，其中機櫃出貨季增將達三倍，全年相關營收將突破兆元規模，也將持續推動智慧製造、智慧城市等三大平台。

此外，鴻海旗下AR（擴增實境）眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產，以「厚積薄發、逐步切入」方式進軍新一代人機介面應用，但確切時程尚未定案，目標搶佔產業領先地位，管理層看好AR眼鏡結合近眼顯示與眼球追蹤技術，將是AI時代最有潛力的解決方案之一。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財