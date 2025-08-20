晴時多雲

聯發科攜手Google 全球首家Project Treble車用版夥伴

2025/08/20 11:45

聯發科宣布成為首家針對車用生態體系提供 Project Treble的合作夥伴。（記者卓怡君攝）聯發科宣布成為首家針對車用生態體系提供 Project Treble的合作夥伴。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）宣布成為首家針對車用生態體系提供Project Treble的合作夥伴，提供客戶至少四年韌體升級與軟體維護，以提升客戶服務支援、降低其整體成本、保護使用者資料，並延長車用產品生命週期。

聯發科表示，MT8678與MT8676為首批支援車用夥伴Project Treble之產品；一旦使用該產品或加入此專案，客戶毋須支付額外費用，即能升級與更新，進而能大幅降低總成本。

聯發科副總經理暨車用事業部總經理張豫臺表示，聯發科與Google在不同產品線已有多年合作經驗，期待能進一步延伸合作關係並強化車用產品組合。透過Project Treble，聯發科將能在汽車產品使用期間，以合理成本提供車廠最新技術功能，以確保駕駛在行駛過程能隨時掌握全局、保持專注與維持行車安全。聯發科技MT8678與MT8676現已上市。

