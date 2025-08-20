晴時多雲

美國政府入股台積電？台股狂瀉逾600點

2025/08/20 11:33

美國政府入股台積電？台股盤狂瀉逾600點。（資料照）美國政府入股台積電？台股盤狂瀉逾600點。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）直言《晶片法案》（CHIPS Act）是對英特爾等公司富的「饋贈」，拜登政府時期根本就是「送錢給有錢公司」，他表示要把拜登執政時期的撥款轉換成股權，美國政府將入股英特爾，市場聯想台積電（2330）獲得逾60億美元的政府補助，也將被美國政府入股，引發法人高度緊張，深怕影響未來台積電主導權，台積電今日盤中股價重挫逾3%，加權指數一度狂寫逾636點，台積電與加權指數同步摜破月線。

啟發投顧副總容逸燊分析，美股大型科技股遭拋售，輝達及台積電ADR跌幅超過3.5%，本益比過高的AI國防新創公司Palantir則單日跌幅超過9%，主要為麻省理工學院推出報告指出，95%的企業投資在生成式AI上卻還沒回報。市場等待週五央行年會中，鮑爾是否釋出鴿派訊息，目前普遍認為9月降息一碼，年底前再降一碼，若鮑爾持續太慢的腳步，將可能造成本波修正時間延長。

