晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》凌華：驚爆內線交易 重跌逾半根停板

2025/08/20 11:32

工業電腦業者凌華科技因爆發內線交易案遭檢調搜索，管理層強調財務業務無重大影響。（資料照）工業電腦業者凌華科技因爆發內線交易案遭檢調搜索，管理層強調財務業務無重大影響。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦業者凌華科技（6166）出現內線交易案，台北地檢署昨日指揮調查局新北市調查處搜索公司，並約談董事長劉鈞等11人，消息一出震撼社會，凌華今日盤中低點觸及60.8元，一度重挫8.01%，截至上午11時17分暫報62.2元，跌幅5.9%，成交量1845張。

檢調獲報，面板大廠友達2020年5月以每股57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股6524萬9177股，當年雙方各自發布重訊前後，凌華劉姓董事長的數名親友及凌華1名工程師、1名大股東，涉嫌提前此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，3團人各自獲利都有上百萬元。

台北地檢署檢察官已於昨晚將劉鈞請回，劉鈞的哥哥混障綜藝團長劉銘、工程師楊朝棟2人複訊後各30萬元交保，詳細涉案情節有待持續抽絲剝繭。對此，凌華表示，公司調查過程中，完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料，集團營運正常，對財務業務並無重大影響。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財