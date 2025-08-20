焦點股》凌華：驚爆內線交易 重跌逾半根停板

工業電腦業者凌華科技因爆發內線交易案遭檢調搜索，管理層強調財務業務無重大影響。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦業者凌華科技（6166）出現內線交易案，台北地檢署昨日指揮調查局新北市調查處搜索公司，並約談董事長劉鈞等11人，消息一出震撼社會，凌華今日盤中低點觸及60.8元，一度重挫8.01%，截至上午11時17分暫報62.2元，跌幅5.9%，成交量1845張。

檢調獲報，面板大廠友達2020年5月以每股57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股6524萬9177股，當年雙方各自發布重訊前後，凌華劉姓董事長的數名親友及凌華1名工程師、1名大股東，涉嫌提前此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，3團人各自獲利都有上百萬元。

台北地檢署檢察官已於昨晚將劉鈞請回，劉鈞的哥哥混障綜藝團長劉銘、工程師楊朝棟2人複訊後各30萬元交保，詳細涉案情節有待持續抽絲剝繭。對此，凌華表示，公司調查過程中，完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料，集團營運正常，對財務業務並無重大影響。

