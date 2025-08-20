晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美政府擬入股台積電引爆股匯雙殺 新台幣重貶逾1角

2025/08/20 12:14

美政府擬入股台積電引爆股匯雙殺，新台幣重貶逾1角。（記者陳梅英攝）美政府擬入股台積電引爆股匯雙殺，新台幣重貶逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕外媒報導，川普政府考慮以「補貼換股權」、可能入股台積電，消息一出，台積電ADR大跳水並連動台股週三開低走低，盤中下殺逾500點，新台幣兌美元匯率也重貶逾1角，逼近30.3元關卡，再創波段新低。中午暫時收在30.257元、大貶1.37角，台北外匯經紀公司成交量7.17億美元。

外媒報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究政府直接入股透過《晶片法案》獲補助的企業。除英特爾外，台積電跟三星也被點名。

儘管消息還待確認，但已重挫亞洲股匯市，其中，台股昨日才剛創下史上新高，獲利回吐賣壓加上消息面利空雙重打擊，台股跌勢最重，跌幅逾2%，並失守24000點。

新台幣匯價以30.15元、貶3分開出後，在外資熱錢瘋狂殺出下，直接貶破30.2元，重貶逾1角，上午盤最低下探至30.258元，尚未見到止跌跡象。

觀察主要亞幣，除日圓相對穩定外，韓元也出現急貶走勢，跌幅逾0.4%，與台幣成為「難兄難弟」。人民幣離岸價亦貶破7.19兑1美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財