美政府擬入股台積電引爆股匯雙殺 新台幣重貶逾1角

〔記者陳梅英／台北報導〕外媒報導，川普政府考慮以「補貼換股權」、可能入股台積電，消息一出，台積電ADR大跳水並連動台股週三開低走低，盤中下殺逾500點，新台幣兌美元匯率也重貶逾1角，逼近30.3元關卡，再創波段新低。中午暫時收在30.257元、大貶1.37角，台北外匯經紀公司成交量7.17億美元。

外媒報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究政府直接入股透過《晶片法案》獲補助的企業。除英特爾外，台積電跟三星也被點名。

儘管消息還待確認，但已重挫亞洲股匯市，其中，台股昨日才剛創下史上新高，獲利回吐賣壓加上消息面利空雙重打擊，台股跌勢最重，跌幅逾2%，並失守24000點。

新台幣匯價以30.15元、貶3分開出後，在外資熱錢瘋狂殺出下，直接貶破30.2元，重貶逾1角，上午盤最低下探至30.258元，尚未見到止跌跡象。

觀察主要亞幣，除日圓相對穩定外，韓元也出現急貶走勢，跌幅逾0.4%，與台幣成為「難兄難弟」。人民幣離岸價亦貶破7.19兑1美元。

