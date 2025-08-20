全球央行前夕、資金豪賭鮑爾「放鴿」! 期權賭盤獲利上看30億元

全球央行會議前夕，市場押注9月降息50基點的未平倉選擇權合約大幅飆升至32.5萬份。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球央行年會登場前，市場交易員已經先下注，認為聯準會9月會大幅降息。根據報導，市場押注聯準會一次降息50個基點的選擇權合約數量暴增到32.5萬份，光是權利金成本就要1000萬美元（約新台幣3.02億元），但如果押中，獲利最高可能上看1億美元（約新台幣30.26億元）。

美債市場的走勢也透露了這種期待。週二美債殖利率全面下滑，結束了連續三天的拋售潮，顯示投資人還是相信聯準會會在9月採取行動。根據市場目前的預估，9月降息25個基點 的機率高達8成。

不過，也有人提醒風險。BMO資本市場的美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）指出，如果鮑爾在本週五的演講中沒有釋出市場期待的鴿派訊號，反而對降息降溫，那麼短端的美債殖利率可能會迅速反彈，投資人恐怕要小心被打臉。

從市場氣氛來看，悲觀情緒似乎已經在降溫。摩根大通最新的美債客戶調查顯示，投資人正從偏空立場轉向中性。截至8月18日當週，直接做空的部位下降了4個百分點，多數資金轉移到中性。這讓整體空頭比例降到一個月來的新低，而中性部位則升到新高。

至於機構投資人的佈局，則出現分歧。CFTC數據顯示，截至8月12日那週，資產管理公司增加了大部分長期與超長期債券期貨的淨多單，看好長端利率走勢；但對沖基金則反向操作，增持10年期美債期貨的淨空單，並減少長端國債的空單。

整體來說，市場正呈現「兩極化」：一邊是押大降息的激進交易員，一邊則是逐步收斂悲觀情緒的機構投資人。所有目光都聚焦在本週五鮑爾的談話，他的態度將決定這場豪賭到底誰能笑到最後。

