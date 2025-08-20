晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球央行前夕、資金豪賭鮑爾「放鴿」! 期權賭盤獲利上看30億元

2025/08/20 14:27

全球央行會議前夕，市場押注9月降息50基點的未平倉選擇權合約大幅飆升至32.5萬份。（路透檔案照）全球央行會議前夕，市場押注9月降息50基點的未平倉選擇權合約大幅飆升至32.5萬份。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球央行年會登場前，市場交易員已經先下注，認為聯準會9月會大幅降息。根據報導，市場押注聯準會一次降息50個基點的選擇權合約數量暴增到32.5萬份，光是權利金成本就要1000萬美元（約新台幣3.02億元），但如果押中，獲利最高可能上看1億美元（約新台幣30.26億元）。

美債市場的走勢也透露了這種期待。週二美債殖利率全面下滑，結束了連續三天的拋售潮，顯示投資人還是相信聯準會會在9月採取行動。根據市場目前的預估，9月降息25個基點 的機率高達8成。

不過，也有人提醒風險。BMO資本市場的美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）指出，如果鮑爾在本週五的演講中沒有釋出市場期待的鴿派訊號，反而對降息降溫，那麼短端的美債殖利率可能會迅速反彈，投資人恐怕要小心被打臉。

從市場氣氛來看，悲觀情緒似乎已經在降溫。摩根大通最新的美債客戶調查顯示，投資人正從偏空立場轉向中性。截至8月18日當週，直接做空的部位下降了4個百分點，多數資金轉移到中性。這讓整體空頭比例降到一個月來的新低，而中性部位則升到新高。

至於機構投資人的佈局，則出現分歧。CFTC數據顯示，截至8月12日那週，資產管理公司增加了大部分長期與超長期債券期貨的淨多單，看好長端利率走勢；但對沖基金則反向操作，增持10年期美債期貨的淨空單，並減少長端國債的空單。

整體來說，市場正呈現「兩極化」：一邊是押大降息的激進交易員，一邊則是逐步收斂悲觀情緒的機構投資人。所有目光都聚焦在本週五鮑爾的談話，他的態度將決定這場豪賭到底誰能笑到最後。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財