白宮開設TikTok新官方帳號 川普喊話：我們回來了

2025/08/20 11:42

美國白宮於美東時間19日開設TikTok官方帳號（示意圖，路透）美國白宮於美東時間19日開設TikTok官方帳號（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮於美東時間19日開設TikTok官方帳號，希望藉由這款擁有超過1.7億美國用戶的短影音平台傳播美國總統川普（Donald Trump）的各項政策。

綜合媒體報導，TikTok原先受美國國會2024年4月通過的「保護美國人免受外國對手應用程式侵害法案」衝擊，必須在今年1月19日前出售，否則禁止在美營運。

然而，川普今年1月20日展開第2個總統任期後，選擇不執行這道法律。他先將期限延至4月初，隨後又延至6月19日，最後再度展延至9月17日。

如今，美國政府對TikTok的態度出現重大轉變。白宮美東時間19日晚間正式推出官方TikTok新帳號@whitehouse，首支影片播出川普喊出「I am your voice（我是你們的聲音）」的片段，並在發文表示「美國，我們回來了！TikTok，你好！」。

白宮TikTok新帳號開設後，短短5個小時內已吸引約4.93萬名粉絲追蹤。

對於開設TikTok帳號之舉，白宮新聞秘書雷維特（Karoline Leavitt）表示，「川普政府致力於透過各種管道與平台，向美國人民傳達總統取得的歷史性成就。川普總統的訊息在競選期間主導了TikTok，我們很高興能在此基礎上再接再厲，以前所未有的方式與民眾溝通。」

白宮美東時間19日晚間正式推出官方TikTok新帳號@whitehouse。（圖擷取自TikTok）白宮美東時間19日晚間正式推出官方TikTok新帳號@whitehouse。（圖擷取自TikTok）

