張忠謀昔對英特爾合作態度曝光 美國要出手相救有機會？

台積電創辦人張忠謀。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕張忠謀曾以「兩隻700磅大猩猩」來形容英特爾（Intel）、三星（Samsung）這兩大勁敵，不過如今兩間公司都面臨一些問題，而外媒再度挖出張忠謀昔對合作英特爾態度，並表示如今英特爾在人工智慧（AI）領域舉步維艱。

投資媒體《Benzinga》報導，2021年季辛格（Pat Gelsinger）上任英特爾執行長之位時，曾被譽為能夠重振陷入困境的英特爾的專家，但季辛格僅上任幾個月，就公開質疑台灣的穩定性，引發與台積電（2330）的緊張關係。

他在2021年表示：「你不希望所有的雞蛋都放在台灣1家晶圓廠的籃子裡。」隨後公開表示台灣不是個穩定的地方。而季辛格上述言論，引發社會廣泛討論。《路透》報導，此言論導致張忠謀公開批評季辛格「態度不客氣」，後來更表示，季辛格是個「非常無禮的傢伙」。

也因為此，《路透》揭露，台積電決定取消給英特爾的好康，不再對原價2.3萬美元的3奈米晶圓提供40%折扣，等於英特爾須照定價支付全額，進而壓縮利潤。

報導指出，失去折扣相當於嚴重損害英特爾的利潤。英特爾曾是晶片製造業的主導之一，但如今已被台積電、三星等巨頭瓜分走。

而當英特爾試圖轉型成為代工企業時，緊張的關係又增添了另1個障礙。知情人士透露，英特爾不僅失去了定價優勢，還在爭取外部代工客戶方面失去了信譽。

外媒報導，季辛格曾對英特爾的18A工藝技術寄予厚望，但持續的良率問題和延期交付令客戶猶豫不決。結果2022年11月，OpenAI 的 ChatGPT發布，引發了全球AI的熱潮。

ChatGPT引發的AI熱潮，加上輝達的崛起，圖形處理單元成為驅動AI模型不可或缺的一部分。英特爾雖不斷推廣其Gaudi人工智慧加速器，但銷售卻慘不忍睹。

2023年，英特爾的營收暴跌至540億美元（約新台幣1.6兆元），比季辛格執掌時下降近3分之1。2024年即便獲得了上億美國政府補貼，代工業務仍虧損188億美元（約新台幣5694億元）。

今年3月，英特爾宣布陳立武將取代季辛格，成為英特爾新任執行長。張忠謀曾在頒獎典禮公開推崇陳立武，表示他「彰顯了真正領袖的精神」。

而英特爾最新的財報凸顯了其持續面臨的挑戰。英特爾今年第2季營收金額達128.6億美元（約新台幣3894億元），然而，公司報告調整後的每股虧損為10美分。

今年4月，2名參與相關討論的知情人士透露，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立1家合資企業來營運英特爾的晶片製造工廠。

不過根據8月最新消息，為了救英特爾，美國政府考慮入股英特爾。《華爾街日報》對此提醒投資人小心為上，認為英特爾國有化此路不通，指出英特爾絕對需要協助，但政府的支持往往附帶條件，在此情況下，最終恐使英特爾與更廣泛的美國晶片產業陷入困境。

