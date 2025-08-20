晴時多雲

無糖飲料免徵貨物稅 統一茶裏王等率先降價

2025/08/20 10:27

立法院三讀通過無糖飲料免徵貨物稅，統一（1216）企業即日起針對旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，調降出廠價格，以免徵15%估算，每罐出廠價大約降價1元，期響應政府「還稅於民」的精神，將免徵貨物稅額度回饋消費者。（取自統一企業官網）立法院三讀通過無糖飲料免徵貨物稅，統一（1216）企業即日起針對旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，調降出廠價格，以免徵15%估算，每罐出廠價大約降價1元，期響應政府「還稅於民」的精神，將免徵貨物稅額度回饋消費者。（取自統一企業官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院三讀通過無糖飲料免徵貨物稅，統一（1216）企業即日起針對旗下符合改免徵貨物稅條件的無糖飲料品項，調降出廠價格，以免徵15%估算，每罐飲料出廠價大約調降1元，期響應政府「還稅於民」的精神，將免徵貨物稅額度回饋消費者。

立法院三讀通過《貨物稅條例》部分條文修正案，正式將「無添加糖」的包裝飲料納入免徵貨物稅範疇。 未來包括無糖茶、無糖氣泡水等產品，不須負擔15%的貨物稅，藉此引導國人改變飲食習慣、減少糖分攝取，進一步提升整體健康水準。

統一企業表示，公司長期積極關注國人健康議題，致力於無糖與低糖飲品的研發創新，旗下如「茶裏王無糖茶系列」、「統一陽光無加糖系列」等產品均已取得市場高度肯定。這次無糖飲料免貨物稅政策順利通過，統一企業第一時間啟動內部相關產品降價計劃，於降價初期，因需時間調整包裝，可能會有包裝建議售價文字不及變更、新舊包裝品並存情形。

統一企業強調，此次降價計畫盼能降低消費者購買無糖飲品的門檻，鼓勵更多民眾選擇更健康的飲品生活，未來統一企業將持續投入更多資源開發符合消費市場趨勢的無糖健康產品，進一步推廣健康飲食觀念，與社會共同邁向更健康、更永續的未來。

