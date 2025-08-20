核三重啟公投週六登場 1圖看台日韓電費差異

19日經濟部在臉書發文，列出台日韓3國電費差異。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕核三重啟公投將在本週六（23日）登場，19日經濟部在臉書發文，列出台日韓3國電費差異，並表示，台灣核電依法到今年5月17日已全數停機，但台灣的電價還是比許多國家低。

經濟部在臉書上發文指出，最近有人說「投不同意、電價就5塊半」，能源議題當然可以討論，但有用核電國家的電價有比較低嗎？事實是，即便台灣核電今年5月17日已全數停機，電價還是比許多國家低。

經濟部以鄰近有使用核電的國家日本、韓國為例，日、韓核電佔比分別為8.3%跟31.7%，住宅電價日本為7.73元／度、韓國為3.96元／度，比台灣的2.77元／度貴。

工業電價部分，同樣日、韓核電佔比分別為8.3%跟31.7%，也高於台灣。日本工業電價為5.87元／度、韓國為4.96元／度，台灣則是4.27元／度。

