焦點股》中華化︰特用化學品點火 股價滾量衝

〔記者張慧雯／台北報導〕特用化學族群中華化（1727）因第五條電子級硫酸產線將於第四季量產，昨日股價直衝漲停，今日早盤繼續開高走高，一度亮燈衝上漲停43.85元，再創波段新高，不過，由於大盤重挫逾400點，中華化漲停打開，截至9:41分為止，股價上漲1.9元、暫報41.8元、漲幅達4.76%，成交量超過4.1萬張。

由於中華化斥資10億元建置的第五條電子級硫酸產線已經完工，目前正進入測試及認證階段，預計最快第四季可開始量產，法人指出，新產線不僅提升中華化產能，更有機會成為半導體龍頭大廠第二大電子級硫酸供應商，有助於明年營收獲利成長。

觀察昨日三大法人動態，外資賣超中華化1253張、自營商賣超16張，不過主力買超達1892張，買超主要券商包括元大總公司、元大敦化、新光台南等。法人表示，半導體產業持續成長，帶動特化族群營運向上，投資人可逢回分批布局。

