晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

滅火器、金屬都逃不過！川普鋼鋁50％關稅清單暴增407項 衝擊逾9兆商品

2025/08/20 11:20

滅火器、金屬都逃不過！川普鋼鋁50%關稅清單暴增407項，估逾9兆進口商品受衝擊。示意圖（桃園市政府消防局第二大隊提供，資料照）滅火器、金屬都逃不過！川普鋼鋁50%關稅清單暴增407項，估逾9兆進口商品受衝擊。示意圖（桃園市政府消防局第二大隊提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕滅火器、金屬等產品都逃不過，《CNBC》週二（19 日）報導，川普政府悄悄將50%鋼鐵和鋁材關稅，擴大至407項額外產品類別，而新關稅18日已生效，專家估計，至少有3200億美元（約新台幣9.6兆）的進口商品受到衝擊。

CNBC報導，新關稅於週一生效，擴大了川普先前宣佈針對貴重商品的徵稅範圍。關稅清單現已涵蓋滅火器、機械、建築材料和特殊化學品等含有鋁或鋼或鋁或鋼中含有鋁或鋼產品。

德迅國際貨運公司海關副總裁鮑德溫（Brian Baldwin）在領英上就擴大後的清單寫道，汽車零組件、化學品、塑料、家具零件等都在名單上，基本上，只要是有光澤的、金屬的，或者與鋼或鋁稍有關係的，就很可能在名單上。

他指出，這不僅僅是另1項關稅，而是鋼鐵和鋁衍生品監管方式的戰略轉變。

美國商務部週二表示，此次徵稅範圍擴大至407個新的產品類別，而商務部發佈的公告連結到1份清單，該清單僅透過適用於特定海關代碼而非產品實際名稱來識別新納入的產品類型。

例如，商務部僅將滅火器的產品類別標識為“8424.10.0000”，這個10位代碼隱藏在數百個其他10位代碼之中。

這種形式使得公眾很難全面了解，受週一擴大關稅影響的所有產品。

但專家表示，其影響將是巨大的，密西根州立大學供應鏈管理學教授米勒在領英上寫道：「據我計算，以2024年的進口總海關價值計算，鋼鐵和鋁關稅目前至少影響到3200億美元的進口商品。」 這比他之前估計的約1900億美元（約新台幣5.7兆元）大幅增加。

他進一步指出，美7月份的PPI數據顯示，國內生產商收取的價格已經上漲，而這將進一步加劇通膨成本推動壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財