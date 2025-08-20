彰化租金補貼暴增 一堆人「這原因」被刷掉最嘔

民眾申請租補可線上申請，也可親洽工務處建築工程科辦理。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕邁入第三年的「300億元中央擴大租金補貼專案」，彰化縣申請件數逐年成長，從首年（2023）1.2萬件、第二年（2024）1.4萬戶，今年預估可增加到1.6萬戶，低於六都直轄市，但居全國縣市之冠。不過，並非送件就會過，被退件的原因主要在平均所得超過標準，彰化縣每人每月平均所得要低於4萬2690元，只要多1元被會刷掉，不少人無奈，其次是租約到期沒有自動補件新契約。

彰化縣申請租補一年比一年多，非送件就能過，如果平均所得超過4萬2690元或租約到期未補件，就會被退件。（記者張聰秋攝）

擴大租金補貼於2023年7月3日實施，之前，彰化縣每年約5、6000戶申請租補，擴大政策鬆綁條件與放寬資格，首年彰化縣翻倍成長，去年成長17%，今年預估成長14%，明年預估補助經費拉高到近6億元。

請繼續往下閱讀...

9月開學季將屆，政策持續中，縣府工務處提醒民眾和年滿18歲的學生，只要簽完租賃契約的當月就能線上或縣府工務處臨櫃辦理，今年開始委外審查，審查從3個月縮短為2個月，補助金則從申請日的當月開始計算，非看租賃的開始時間，擬申請補助者最好在完成簽約的當月份提出申請，很多人以為追溯到租賃開始是不對，不要再搞錯了。

在申請對象方面，工務處指出，女性占約60%、男性占40％，又以學生、年輕人、中壯年為主，滿18歲到29歲族群最多，其次分別是滿30歲到39歲與滿40歲到49歲間，反映年輕人剛出社會打拚，或學生在外求學租屋，收入不高，補貼政策確實能受益。

符合資格者請親洽彰化縣政府工務處，或線上申辦「300億元中央擴大租金補貼專案」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法