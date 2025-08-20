晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

保越久不一定領越多！勞工必知的加保陷阱

2025/08/20 11:09

勞工都應了解計算方式，依自身年齡、投保薪資與財務需求仔細規劃，保護自己權益不受損。（示意圖，資料照）勞工都應了解計算方式，依自身年齡、投保薪資與財務需求仔細規劃，保護自己權益不受損。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕政府宣導口號「有工作加勞保、沒工作加國保，老年生活沒煩惱」，許多勞工深信不疑，但事實上，加保方式若選錯，可能會出現「保越久，反而領越少」的情況。本文將透過案例，說明哪些情況容易踩到陷阱，幫助勞工避免損失。

而在舉案例之前，勞工朋友需先釐清3個關鍵觀念與年金月領相關計算方式，分別如下。

3個關鍵觀念 （以下用一般比較常用的B式請領公式來介紹）

1.勞保一次領：計算基礎為「最後3年」（36個月）的平均投保薪資。

2.勞保年金月領：計算基礎為「最高60個月」（不一定是最後5年）的平均投保薪資。

3.勞保年金 vs. 國保年金：這是2套完全不同的制度，計算公式與保障內容都不同，年資無法合併，只能分開計算、分開請領。

年金月領計算方式

在此用一般比較常用的B式請領公式，來介紹。

勞保年金月領計算公式B式：平均月投保薪資X年資X1.55%

國保年金月領計算公式B式：月投保金額X保險年資X1.3%

勞工朋友須理解上述重要觀念和計算公式，才能正確規劃退休金的請領方式。

案例一：勞工阿明追求「雙年金」反而少領了

勞工阿明，60歲，擁有35年勞保年資，最高5年平均投保薪資為4萬5800元。

由於阿明聽信「勞保加國保，65歲可領雙年金」的說法，因此阿明在60歲離開職場後，沒有選擇在60歲提前領勞保年金，也沒續加勞保，而是轉去繳5年國保，打算65歲同時請領勞保年金與國保年金（雙年金）。

我們幫阿明算算看，若按照他計畫，到他65歲的時候，分別可以請領到多少的勞保年金和多少國民年金，以及阿明若60歲提前請領勞保年金可領到多少，並比較2者差異。

●阿明65歲領取金額

勞保年金：平均月投保薪資4萬5800元X年資35年X1.55%=2萬4847元

國保年金：月投保金額1萬9761元X年資5年X1.3%=1284元月

餘命以80算計算，阿明總共可以請領到（2萬4847元+1284元） × 12月 × 15年 = 470萬3580元

●若阿明60歲提前請領勞保年金

根據現行規定，勞工年滿60歲且年資達15年，即可申請老年年金；但若在65歲前提前請領，每提前1年將減4%，最多減20%，而且減額將終身固定。

由於阿明60歲，提早5年請領勞保年金，需扣20%（4%x5年）。

勞保年金：平均月投保薪資4萬5800元X年資35年X1.55%X20%=1萬9877元

餘命以80算計算，阿明總共可以請領到 1萬9877元X12個月X20年=477萬480元。

試算結果顯示，若阿明60歲立即請領勞保年金，20年可領得477萬480元；反之，若等到65歲再領「雙年金」，加總僅為470萬3580元，不僅少領6萬6900元，還需額外繳交5年國保保費7.1萬元（1186元X12個月X5年=7萬1160元），整體差距13萬8060元，若還再加上提早請領5年的通膨，以及5年的投資收益，那差距會就會更大。

案例二：阿美一次領「被薪資拉低」

阿美，52歲，勞保年資26年，最後3年投保薪資為4萬5800元。因健康因素，阿美決定辭職回家，自己開縫紉店，之後她透過縫紉職業工會繼續勞保，但為省保費只用「基本工資」加保。57歲時，阿美因急需用錢，所以阿美將自己的勞保辦理一次請領。

我們幫阿美算算看，阿美在57歲以及52歲辦理一次領，2者領到的錢差多少。

●阿美57歲領取金額

在計算之前，再幫大家複習一下，勞保一次領60歲以前的年資上限是30年，可以請領45個基數。本文前面有告訴大家，勞保一次領的平均投保薪資，是取最後3年，也就是最後36個月的平均。

因為阿美最後3年都是保基本工資，平均下來大約是2萬6000元。

所以小美57歲辦理勞保一次領的金額為2萬6000元X45個基數=117萬元

●若阿美在52歲就辦理一次領

阿美52歲，當時最後3年平均投保薪資是4萬5800元。當時阿美年資為26年，可以提領37個基數

辦理勞保一次領的金額為4萬5800元X37個基數=169萬4600元

由上述計算，可以發現阿美在57歲提出勞保一次領真的虧大了，若阿美是在52歲就請領，可多領52萬4600元。

從以上案例可見，盲目加保或錯誤規劃，都可能讓勞工「保越久反而領越少」。因此不論是選擇一次領還是月領，勞工都應了解計算方式，依自身年齡、投保薪資與財務需求仔細規劃，保護自己權益不受損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財