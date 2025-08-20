保越久不一定領越多！勞工必知的加保陷阱

勞工都應了解計算方式，依自身年齡、投保薪資與財務需求仔細規劃，保護自己權益不受損。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕政府宣導口號「有工作加勞保、沒工作加國保，老年生活沒煩惱」，許多勞工深信不疑，但事實上，加保方式若選錯，可能會出現「保越久，反而領越少」的情況。本文將透過案例，說明哪些情況容易踩到陷阱，幫助勞工避免損失。

而在舉案例之前，勞工朋友需先釐清3個關鍵觀念與年金月領相關計算方式，分別如下。

3個關鍵觀念 （以下用一般比較常用的B式請領公式來介紹）

1.勞保一次領：計算基礎為「最後3年」（36個月）的平均投保薪資。

2.勞保年金月領：計算基礎為「最高60個月」（不一定是最後5年）的平均投保薪資。

3.勞保年金 vs. 國保年金：這是2套完全不同的制度，計算公式與保障內容都不同，年資無法合併，只能分開計算、分開請領。

年金月領計算方式

在此用一般比較常用的B式請領公式，來介紹。

勞保年金月領計算公式B式：平均月投保薪資X年資X1.55%

國保年金月領計算公式B式：月投保金額X保險年資X1.3%

勞工朋友須理解上述重要觀念和計算公式，才能正確規劃退休金的請領方式。

案例一：勞工阿明追求「雙年金」反而少領了

勞工阿明，60歲，擁有35年勞保年資，最高5年平均投保薪資為4萬5800元。

由於阿明聽信「勞保加國保，65歲可領雙年金」的說法，因此阿明在60歲離開職場後，沒有選擇在60歲提前領勞保年金，也沒續加勞保，而是轉去繳5年國保，打算65歲同時請領勞保年金與國保年金（雙年金）。

我們幫阿明算算看，若按照他計畫，到他65歲的時候，分別可以請領到多少的勞保年金和多少國民年金，以及阿明若60歲提前請領勞保年金可領到多少，並比較2者差異。

●阿明65歲領取金額

勞保年金：平均月投保薪資4萬5800元X年資35年X1.55%=2萬4847元

國保年金：月投保金額1萬9761元X年資5年X1.3%=1284元月

餘命以80算計算，阿明總共可以請領到（2萬4847元+1284元） × 12月 × 15年 = 470萬3580元

●若阿明60歲提前請領勞保年金

根據現行規定，勞工年滿60歲且年資達15年，即可申請老年年金；但若在65歲前提前請領，每提前1年將減4%，最多減20%，而且減額將終身固定。

由於阿明60歲，提早5年請領勞保年金，需扣20%（4%x5年）。

勞保年金：平均月投保薪資4萬5800元X年資35年X1.55%X20%=1萬9877元

餘命以80算計算，阿明總共可以請領到 1萬9877元X12個月X20年=477萬480元。

試算結果顯示，若阿明60歲立即請領勞保年金，20年可領得477萬480元；反之，若等到65歲再領「雙年金」，加總僅為470萬3580元，不僅少領6萬6900元，還需額外繳交5年國保保費7.1萬元（1186元X12個月X5年=7萬1160元），整體差距13萬8060元，若還再加上提早請領5年的通膨，以及5年的投資收益，那差距會就會更大。

案例二：阿美一次領「被薪資拉低」

阿美，52歲，勞保年資26年，最後3年投保薪資為4萬5800元。因健康因素，阿美決定辭職回家，自己開縫紉店，之後她透過縫紉職業工會繼續勞保，但為省保費只用「基本工資」加保。57歲時，阿美因急需用錢，所以阿美將自己的勞保辦理一次請領。

我們幫阿美算算看，阿美在57歲以及52歲辦理一次領，2者領到的錢差多少。

●阿美57歲領取金額

在計算之前，再幫大家複習一下，勞保一次領60歲以前的年資上限是30年，可以請領45個基數。本文前面有告訴大家，勞保一次領的平均投保薪資，是取最後3年，也就是最後36個月的平均。

因為阿美最後3年都是保基本工資，平均下來大約是2萬6000元。

所以小美57歲辦理勞保一次領的金額為2萬6000元X45個基數=117萬元

●若阿美在52歲就辦理一次領

阿美52歲，當時最後3年平均投保薪資是4萬5800元。當時阿美年資為26年，可以提領37個基數

辦理勞保一次領的金額為4萬5800元X37個基數=169萬4600元

由上述計算，可以發現阿美在57歲提出勞保一次領真的虧大了，若阿美是在52歲就請領，可多領52萬4600元。

從以上案例可見，盲目加保或錯誤規劃，都可能讓勞工「保越久反而領越少」。因此不論是選擇一次領還是月領，勞工都應了解計算方式，依自身年齡、投保薪資與財務需求仔細規劃，保護自己權益不受損。

