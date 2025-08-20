晴時多雲

焦點股》台積電︰美國政府要入股 市場嚇壞

2025/08/20 09:36

美國政府傳出將以補助轉換投資英特爾1成股份，英特爾股價大漲、台積電下跌。（資料兆）美國政府傳出將以補助轉換投資英特爾1成股份，英特爾股價大漲、台積電下跌。（資料兆）

〔記者洪友芳／新竹報導〕軟銀將投資英特爾約20億美元，美國政府也傳出將投資英特爾1成股份，此外，美國商務部長盧特尼克受訪，表態支持川普政府以補助換取股權，台積電ADR應聲大跌8.71美元、跌幅高達3.61%，衝擊台積電（2330）今股價跳水，以1165元開盤，早盤最低並跌至1155元，大跌30元、跌幅超過2.5%，市值滑落至29.95兆元。

外媒19日報導，美國商務部長盧特尼克正研擬一項前所未見的策略，計劃對接受《晶片與科學法案》（CHIPS Act） 資金補助的半導體企業取得股權，藉此強化美國在晶片產業的戰略主導權與投資回報。也就是以取得半導體企業股權取代資金等補助，美國政府傳出也考慮取得英特爾1成股權，加上軟銀將投資該公司約20億美元，英特爾股價大漲6.97%。

台積電甫公告最新財報顯示，今年上半年共獲得美國、德國、日本與中國等政府補助達新台幣671.28億元，較去年同期的79.56億元增加7.4倍，累計近1年半共獲得政府補助金額達1422.92億元，超過台積電資本額的一半。

