失守2萬4！台積電領逾1400家下殺 指數急跌近500點

失守2萬4！台積電領逾1400家下殺，早盤指數急殺跌近500點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二僅道瓊收紅，其餘皆收黑，其中又以費半跌1.81％最多，而台積電則受到美國川普總統想以權股換晶片補助款衝擊，台積電ADR下殺3.61％，台股週三在台積電開盤大跌20元，指數開盤跌44.23點，以24309.27點開出，不僅台積電下殺，台光電、台達電、廣達、鴻海等權值股也全面下殺，指數開低走低，在投資人砍出下，在上市櫃逾1400家下殺，盤面一片綠油油，指數跌勢擴大到近500點，不僅摜破24000點，更進一步跌破23900點關卡。

受輝達股價下跌和科技股拖累影響，週二美股標普500指數和那斯達克指數分別下滑0.59％、1.46％，而道瓊工業指數受家得寶股價上漲的推動，盤中一度創下歷史新高，終場上漲10.45點，漲幅0.02％，費城半導體指數跌幅達1.81％，台積電ADR下殺3.61％，收在232.70美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法