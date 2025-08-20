MIT震撼報告：95％生成式AI投資0回報 美科技股重摔兇手抓到了？

麻省理工1篇報告指出，生成式AI的投資「95%的機構得到零回報」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技股19日大幅下跌，原因似乎與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）研究人員發布的1份報告有關，該報告使市場對人工智慧（AI）投資過熱的疑慮升高，衝擊華爾街一些最具投機性的公司。

綜合媒體報導，交易員將部分跌幅歸因於麻省理工學院（MIT）1研究單位發布的報告。研究人員在報告中表示，目前企業在生成式AI領域的投資中，「有95%的項目未帶來任何回報」。

但該技術正是過去幾個月推動美股一再創新高的主因之一。1名與規模數十億美元美國科技基金關係密切的交易員表示：「這份報告嚇壞人了。」

麻煩理工學院的這份報告指出，大多數時候，AI整合無法帶來利潤，「原因是工作流程脆弱、缺乏情境學習以及與日常營運不一致」。

「只有5%的AI試辦項目能帶來數百萬美元價值，絕大多數仍然停滯不前，沒有可衡量的損益影響」，報告表示。

OpenAI執行長奧特曼前幾天也曾經警告，AI泡沫可能正在形成。他坦言，投資人確實過於興奮，「一些投資人很恐怕會虧大錢，我並不想輕描淡寫。會有一段非理性繁榮期。但整體而言，AI對社會的價值將是巨大的」。

不過報告也指出，至少在未來幾年內，生成式AI的實施不太可能導致大規模失業。

科技股是近期市場上漲的驅動力，但那斯達克（NASDAQ）19日重挫314.82點，跌幅 1.4%；AppLovin下跌5.92%；輝達下跌3.5%；甲骨文下跌5.9%；AMD重摔5.4%。

