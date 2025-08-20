晴時多雲

世運主場館辦18場演唱會市府僅收975萬 審計部要求檢討

2025/08/20 08:43

世運主場館外等候進場欣賞演唱會的歌迷。（記者李惠洲攝）世運主場館外等候進場欣賞演唱會的歌迷。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄為了發展演唱會經濟，祭出世運主場館（高雄國家體育場）免場租優惠，審計部發現112年至113年該場地共辦了18場演唱會，市府僅收取975萬租金及權利金，換算平均一場僅收54萬，營運收支嚴重失衡，要求檢討；市府則強調會滾動式調整主辦單位應負擔的公共服務相關成本。

世運主場館當年斥資52億餘元興建。（高市府提供）世運主場館當年斥資52億餘元興建。（高市府提供）

審計部指出，世運主場館當年斥資52億餘元興建，98年舉辦世運後，高市府於100年接管。該體場是國際田徑總會（IAAF）及國際足球總會（FIFA）認證標準的國際性運動場館，完工迄113年 已逾15年，經查112年度相關設施維護費高達4344萬餘元，保養維護所費不貲，且逐年攀升。

審計部表示，高市府自112年1月至113年9月底，出借該場地舉辦18場演唱會，均由文化局以推動觀光產值、增加高雄能見度、總體效益大於3％之門票收入等事由簽准同意，並函轉運發局免收場地及設施使用費、門票收入等，致場地租金及權利金等收入僅975萬餘元，營運收支嚴重失衡，並呈現短絀逐年擴增情形。

審計部認為，高雄漸成台灣流行音樂之都，國內外知名團體於世運主場館舉辦大型展演已成常態，除審酌展演活動帶來的經濟或觀光擴散效益，也應考量使用者付費公平原則，以利永續經營，要求市府檢討改善。

對此，高市府強調，世運主場館具公共服務性質，能帶來3萬人以上觀光人潮的活動給予優惠，未來會滾動式調整主辦單位應負擔的公共服務相關成本。

市府統計，高雄演唱會經濟持續攀升，2023年共舉辦117場千人以上規模演唱會，吸引139萬人次，創造約45億元產值；2024年場次增加至157場，觀演人次突破171萬，產值57億餘元；今年年預估演出逾140場，下半年還有BLACKPINK、TWICE天團接棒。

