晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電助川普實現「美國製造」藍圖 德媒這麼說

2025/08/20 10:47

台積電從川普第一任期內就開始佈局美國製造。（歐新社）台積電從川普第一任期內就開始佈局美國製造。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，川普政府考慮以補助款換股，取得英特爾股份，倘若方案成真，其他領取《晶片法案》資金的晶片製造商，也可能被要求交出部分股權。消息一出，市場立刻聯想到台積電，擔心這家全球最大晶片代工廠在美國的投資，最終會不會變成「美積電」。

對此，德媒評論指出，川普政府的核心思路很清楚，透過關稅壁壘逼迫製造業回流美國。企業要想在美國市場維持優勢，就必須配合政策，把產線和投資帶進美國。台積電正是其中代表，早在川普第一任期，台積電便宣布在亞利桑那州鳳凰城建廠，開啟了「美國製造」的部署。

許多公司也配合川普的政策，在美國投資製造業。台積電今年3月宣布，將在美國追加投資1000億美元（約新台幣3兆元），4年內興建3座新廠、2座先進封裝設施及一個大型研發中心，滿足大量美國公司在人工智慧等高科技領域的晶片需求。

德媒指出，台積電對美新投資，不僅成為美國歷史上最大一筆外國直接投資，也讓台積電在關稅威脅下站穩腳跟。因具備本地生產基地，台積電得以豁免高額晶片稅，股價在川普宣布新政策後亦隨之走揚。

但事實上，台積電早在川普第一任期就開始部署，其亞利桑那的晶圓廠在2020年動工，首期投入650億美元（約新台幣1.96兆元），廠區佔地1100英畝，員工超過3000人。如今的擴建，將進一步補齊美國在人工智慧供應鏈上的短板。

但「美國製造」並非一條容易的道路，因為中國、越南、菲律賓等國擁有更低廉的人力與更寬鬆的規範，長期支撐了全球供應鏈的效率。若將製造業全數移回美國，成本將大幅攀升。

《CNBC》曾經預測，美國製造的iPhone 16 Pro Max價格可能會上漲91%。而即使將iPhone生產鏈轉移到美國在理論上可行，這一宏大的工程也需要耗費很多年時間。除了成本問題，還有文化差異、人才不足與工會制約等挑戰。

德勤在2024年進行1份調查顯示，61% 的美國製造商表示難以填補關鍵的勞動力缺口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財