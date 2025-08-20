晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

貝森特：美關稅收入將大幅增加 優先用於償還聯邦債務

2025/08/20 10:21

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，總統川普（Donald Trump）所徵收的全面關稅預計將使美國收入大幅增加，並稱，這筆錢將優先用於償還聯邦債務，而不是還稅於民。

貝森特接受《CNBC》節目「Squawk Box」訪問時表示，他預計將大幅上調先前關稅收入將達3000億美元（約新台幣9.07兆元）的預期，但拒絕透露更多細節。

貝森特指出，自己一直在說，今年的關稅收入可能達到3000億美元（約新台幣9.07兆元），但現在必須上調這個數字，華府希望把赤字在GDP的佔比降下來，將會開始償還債務，到時候這筆錢就可以用來補償美國人民了。

貝森特提到，自己沒有與川普討論利用關稅資金向美國人「發紅包」的想法，但貝森特強調，兩個人都專注於利用關稅收入償還債務。

針對美國經濟前景，貝森特表示，可能恢復到1990年代的良好、低通膨成長，但他將困擾部份經濟領域的問題歸咎於利率居高不下，尤其是房屋和信用卡債務較高的低收入家庭。貝森特補充，川普一直呼籲降低聯準會的關鍵利率，這可能有助於促進房屋建築業的繁榮或回升，有助於在1到2年內抑制房價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財