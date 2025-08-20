貝森特：美關稅收入將大幅增加 優先用於償還聯邦債務

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，總統川普（Donald Trump）所徵收的全面關稅預計將使美國收入大幅增加，並稱，這筆錢將優先用於償還聯邦債務，而不是還稅於民。

貝森特接受《CNBC》節目「Squawk Box」訪問時表示，他預計將大幅上調先前關稅收入將達3000億美元（約新台幣9.07兆元）的預期，但拒絕透露更多細節。

貝森特指出，自己一直在說，今年的關稅收入可能達到3000億美元（約新台幣9.07兆元），但現在必須上調這個數字，華府希望把赤字在GDP的佔比降下來，將會開始償還債務，到時候這筆錢就可以用來補償美國人民了。

貝森特提到，自己沒有與川普討論利用關稅資金向美國人「發紅包」的想法，但貝森特強調，兩個人都專注於利用關稅收入償還債務。

針對美國經濟前景，貝森特表示，可能恢復到1990年代的良好、低通膨成長，但他將困擾部份經濟領域的問題歸咎於利率居高不下，尤其是房屋和信用卡債務較高的低收入家庭。貝森特補充，川普一直呼籲降低聯準會的關鍵利率，這可能有助於促進房屋建築業的繁榮或回升，有助於在1到2年內抑制房價。

