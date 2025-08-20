3天遇4次！日本刷卡隱藏陷阱曝光 他血淚實測「差很大」

赴日旅遊成為國人最愛，但在刷卡的時候，要特別注意是否遇到DCC機制。日本旅遊示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕赴日旅遊成為國人最愛，但在刷卡的時候，要特別注意是否遇到DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）機制，旅日達人林氏璧日前透露，在日本刷卡會遇到DCC的機會，可能會比想像中的還要多，他在短短3天內就遇到了4次，因此特別發文提醒：「別手癢去按青天白日滿地紅啊」。

林氏璧透過臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，整理出DCC會收的手續費狀況，並強調：「我知道你們很愛國，但遇到這種情形（DCC）請按日本國旗！別手癢去按青天白日滿地紅啊！」而他也分享，DCC出現的狀況似乎和金額有關，低金額的消費幾乎不會跳出來。此外，也不是只有插卡會跳出來，感應式也會跳出來。

林氏璧還列出他在這趟旅行中，實際遇到的案例，以及選擇日幣讓他少付了多少錢。如在炭燒鰻富士有樂町店刷卡時，若選台幣結帳手續費高達4.5%，若選擇日幣結帳，實際省下208元台幣。在西銀座百貨Samantha Thavasa消費，若選台幣結帳手續費為3.99%，選日幣結帳後省下583元台幣。在BicCamera有樂町店也遇到選台幣4.5%手續費，選擇日幣支付省下178元台幣。在西銀座百貨3COINS+plus遇到選台幣3.99%手續費，選擇日幣支付省下86元台幣。

林氏璧還補充說明，指出以上沒有納入VISA刷卡手續費1.5%，還有卡片本身的4.5%回饋，「相減應該有賺3%」。而且如果選擇台幣交易，不會被視為海外交易，因此不會有卡片本身的回饋，差距會更大。

