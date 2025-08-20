晴時多雲

躲關稅端「印製 iPhone」救急！蘋果iPhone Pro系列首度印度量產

2025/08/20 09:12

彭博報導，蘋果iPhone Pro系列首度在印度量產，降低從中國出口所需承擔的關稅成本。（路透資料照）彭博報導，蘋果iPhone Pro系列首度在印度量產，降低從中國出口所需承擔的關稅成本。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普想要「美製 iPhone」，蘋果先端出「印製 iPhone」救急，彭博報導，蘋果正在增加5家印度工廠的iPhone手機產能，計畫將即將推出的 iPhone 17 系列4款新機，包含高階iPhone 17 Pro全面納入印度生產，藉此降低從中國出口所需承擔的關稅成本。

這是蘋果首次將頂規 Pro 系列新機納入印度量產，顯示其全球供應鏈正出現重大戰略轉移。

另消息人士透露，除了 iPhone 17，蘋果也已開始討論將2026年登場的 iPhone 18 放在印度製造，並預計在未來數週內展開正式會談。這項時程符合蘋果每年新機週期的正常規劃節奏。

據報導，蘋果為減輕關稅影響，已將銷往美國市場的絕大部分iPhone產能從中國轉移到至印度，並在當地增設iPhone工廠。

這些擴廠包括印度塔塔集團（Tata Group）位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠，以及鴻海位於班加羅爾（Bangalore）機場附近的生產中心。

知情人士匿名指稱，未來兩年塔塔集團旗下工廠將占印度iPhone產量多達一半，顯示塔塔集團作為蘋果合作夥伴的重要性日增。

蘋果和塔塔集團代表對此不予置評，鴻海則未回應置評要求。

