美股收盤》那指費半跳水 輝達摔3.5％、台積電ADR挫3.61％

2025/08/20 06:20

週二美股標普500指數和那斯達克指數分別下滑0.59％、1.46％，道瓊指數小漲0.02％，費城半導體指數跌幅達1.81％。（路透）週二美股標普500指數和那斯達克指數分別下滑0.59％、1.46％，道瓊指數小漲0.02％，費城半導體指數跌幅達1.81％。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受輝達股價下跌和科技股拖累影響，週二美股標普500指數和那斯達克指數分別下滑0.59％、1.46％，而道瓊工業指數受家得寶股價上漲的推動，盤中一度創下歷史新高，終場上漲10.45點，漲幅0.02％，費城半導體指數跌幅達1.81％，台積電ADR下殺3.61％，收在232.70美元。

綜合外媒報導，大型科技股和知名晶片製造商週二股價多下跌，輝達跌3.5％，AMD和博通分別下跌5.44％和3.55％。漲多的軟體公司Palantir下跌超過9.3％，成為標普500指數中表現最差的股票。

其他主要科技股如特斯拉跌1.75％、Meta跌2.07％、Netflix跌2.48％，均讓股市承受壓力。居家零售商家得寶儘管季度業績不如預期，但股價仍上漲3.17％，而競爭對手勞氏也上漲了2.18％。

各國央行官員21日至23日將齊聚懷俄明州傑克森洞全球央行年會，華爾街將關注聯準會主席鮑爾的談話，以了解後續政策會議的走向。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯邦基金期貨市場顯示，聯準會在9月政策會議上降息1碼的可能性為85％。

道瓊工業指數上漲10.45點或0.02％，收44922.27點。

那斯達克指數下跌314.822點或1.46％，收21314.952點。

S&P 500指數下跌37.78點或0.59％，收6411.37點。

費城半導體指數下跌104.80點或1.81％，收5671.51點。

