示警低估中國AI進展！OpenAI阿特曼：美國光靠出口封鎖「行不通」

〔編譯管淑平／綜合報導〕開發人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的OpenAI公司，執行長阿特曼（Sam Altman）警告，美國可能低估中國在人工智慧技術上的進展與複雜性，僅靠出口管制「行不通」，他直言「我對中國感到擔心」。

美國財經媒體CNBC 18日報導，阿特曼日前在舊金山接受一小群記者訪問，他指出，美中的AI競爭錯綜複雜，影響不只是「誰領先」這麼簡單。他說，就推論算力而言，中國大概能發展得更快，另外還有研究到產品等許多層面，互相交織，「我不認為只是簡單的，美國或中國誰領先的問題」。

儘管美國加強先進晶片出口限制，但是阿特曼不認為，這項政策跟得上現實中科技的腳步。被問到，如果減少繪圖處理器（GPU）流向中國，是否就可放心，阿特曼說，「我的直覺是，那沒有用」，「你可以管制一樣東西，但是或許無法切中要害⋯⋯（受管制者）可能自己建廠或找繞道方法」，他認為，要真能管制到要害「很難」。

中國的AI技術進展，也影響OpenAI公司對旗下產品的想法，該公司向來拒絕開源，但是阿特曼說，中國AI模型帶來的競爭，尤其是像「深度求索」（DeepSeek）這種開源系統，是OpenAI最近決定釋出開放權重模型的其中一個因素。他說，「很清楚的是，若我們不這麼做，這個世界將大多數是根據中國的開源模型建立」。

