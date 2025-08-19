晴時多雲

關稅擾局 汽車零件業Q2產值衰退8.32％

2025/08/19 22:00

美國啟動對等關稅，影響國內車市買氣停滯。（讀者提供）美國啟動對等關稅，影響國內車市買氣停滯。（讀者提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國關稅談判影響消費者對車款降價的預期心理，車市買氣停滯數月，連帶影響汽車及其零件業生產表現。經濟部指出，第二季汽車及其零件業產值衰退8.32%。

經濟部統計處今（19）日公布「第2季製造業產值統計」，第2季製造業產值5兆3477億元，年增11.14%，連續6季正成長。由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，第2季製造業生產指數114.17，較上年同季增加22.79%，連續6季正成長。

傳產方面，受到國際經貿情勢不確定性等因素影響，市場需求保守觀望，及部分廠商產線排修而減產，化學材料及肥料業產值年減20.26%、基本金屬業產值年減12.99%、汽車及其零件業產值年減8.32%。機械設備業則受惠半導體產業鏈業者積極投資先進製程，產值年增3.86%。

消費者在車款降價的預期心理下持續觀望，汽車買氣數月以來持續停滯，也影響汽車及其零件業。經濟部官員表示，從汽車零組件業6月生產指數來看，月增部分有「漸入佳境」跡象，廠商在夏季也祭出促銷活動，預期7月生產表現會比6月更好。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆9028億元，年增25.62%，其中積體電路業因AI及高效能運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增29.24%，但面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響而減產，年減6.53%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠AI商機，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至7078億元，年增72.95%。

