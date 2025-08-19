烏克蘭和平曙光動搖多頭行情 歐洲國防股重挫

受烏俄可能停戰消息影響，歐洲軍工股19日紛紛重挫。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於市場預期烏克蘭戰事可能迎來停火協議，歐洲國防類股19日全面下挫，投資人開始質疑這波軍工股狂潮是否已接近尾聲。但有分析家認為，歐洲提升國防支出的長期趨勢不變，目前的賣壓只是獲利了結。

義大利國防巨頭李奧納多（Leonardo）19日盤中一度暴跌近10%，德國雷達製造商亨索爾特（Hensoldt）與軍工龍頭萊茵金屬（Rheinmetall）跌幅分別達8.4%與5.1%。

此波賣壓主要源於前一日美國總統川普表示，若能與俄羅斯達成和平協議，美國將「參與」協助烏克蘭自衛，並承諾安排烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷會面。與此同時，《金融時報》引述消息指出，烏克蘭擬承諾向美國採購價值900億美元的武器，資金由歐洲國家負擔，以換取美國長期安全保證。

富蘭克林坦伯頓歐洲股票主管卡麥隆指出：「任何俄羅斯與歐洲之間的緊張情勢緩和，加上增加採購美國裝備，對這些歐洲國防企業都是負面消息。」他補充，由於過去一年軍工股在地緣政治緊張背景下漲勢不斷，股價已處於高檔，若企業無法持續交出亮麗財報，將難以支撐估值。

今年上半年，歐洲國防股因德國3月宣布「不惜代價」增加國防支出方案而大漲。柏林當局鬆綁嚴格的債務上限，為國防與基礎建設開闢財源，反映美國可能減少對歐洲安全承諾的擔憂。即使經歷19日重挫，萊茵金屬今年股價仍飆漲逾150%，瑞典紳寶（Saab）漲幅達110%，法國達利思（Thales）也上漲66%。

儘管如此，卡麥隆強調，「即使停火，歐洲也不會回到1、2月的狀態。」他指出，長期來看，歐洲提升國防支出的趨勢不變。6月，北約成員國已承諾將國防預算提高至GDP的5%。巴克萊歐洲股票策略師庫馬爾也認為，短期獲利了結難免，長期前景仍樂觀，全球國防支出上升勢不可擋，歐洲再武裝進程不會中止。

