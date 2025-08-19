提高防詐等級 金管會推動契約「指定聯絡人」

金管會積極推動「保單指定聯絡人機制」，鼓勵壽險公司導入。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、實習記者林子云／台北報導〕為強化防詐等級，金管會積極推動「保單指定聯絡人機制」，鼓勵壽險公司導入，並納入「公平待客評核」加分項目，以提升業者落實程度；目前，除新光人壽已上路外，另有11家壽險業者預計2025年底前上路，該制度是讓要保人可指定聯絡人，當保單異動前、通知對方，避免保單資金遭詐騙或盜用。

此機制主要適用於人壽保險相關商品，包括壽險、健康險、傷害險與年金險，尤其是具保價金、可能涉及大額現金流的保單。

保險局指出，為防範高齡與失智族群遭金融剝削及詐騙，將推動「保險契約指定聯絡人機制」，該制度借鏡日本「家族聯絡網」作法，允許要保人在投保新契約或辦理契約變更時，事先指定可聯繫的家屬作為聯絡人，保障關族群之資產安全。

至於金額門檻，並非由主管機關統一規定，而是由各壽險公司依內部風險管理原則自行訂定；未來若涉及保單解約、部分提領或保單借款等大額交易，保險公司將依約通知指定聯絡人，降低保戶遭詐騙或不當誘導的風險。

金管會指出，機制可適用於新契約，也可於既有有效契約增設。自2024年12月，即已要求壽險業者在辦理保單借款、解約等業務時，加強關懷客戶資金用途並推動識詐教育；今年3月再度發函，強化指定聯絡人機制的推動力道。目前，新光人壽已率先導入，另有11家壽險公司正規劃中，預計今年底前陸續上線。

