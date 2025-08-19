市場預期Fed 9月降息機率達96％ 美科技股成領頭羊

法人表示，越來越多Fed官員鬆口表態是時候考慮降息，帶動美股屢創新高，科技股成領頭羊。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，S&P 500已有452家企業發布財報，有逾八成企業獲利優於市場預估，成長幅度達10.5%，高於市場預期的2.3%，加計越來越多Fed官員鬆口表態是時候考慮降息，帶動美股屢創新高，科技股成領頭羊。

台新標普500 ETF基金（009806）研究團隊表示，今年來標普500指數11個類股僅２類股下跌，科技股大漲逾15%居冠；展望後市，市場預期9月降息機率高達96%，激勵風險偏好提升，美股後市可望續攻。建議優先布局追蹤標普500指數的美股ETF，涵蓋全美股市值超過八成，是逢低布局美股基金的首選。

法人指出，美國除了資訊科技類股市值、股價頻頻創高，推動市值加權科技類股ETF股價創新高，另一方面，隨著AI的進展，大型科技股還有巨大的資本支出支撐及開發空間。根據估算，AI基礎建設總需求預計到2028年將突破2000億美元，投資人現在仍擁有時間優勢可進場布局。

此外，台新標普500 ETF基金研究團隊指出，由於大型資訊科技股近期捷報不斷，除輝達、微軟財報表現亮眼，雙雙突破4兆美元市值外，蘋果執行長庫克表示將在未來4年內對美國製造業加碼1000億美元的投資，總投資金額將達6000億美元，以爭取半導體及印度進口關稅豁免，蘋果股價隨即應聲上漲，創美國總統川普宣布對等關稅以來的新高，帶領大型資訊科技類股繼續上漲。

投信業者表示，可留意追蹤標普500指數的標普科技精選ETF，該指數聚焦在資訊科技行業板塊之AI、資料中心與消費電子等領域具龍頭地位優勢股，可掌握一籃子市值前茅的科技巨頭長多行情。

