台網中心成立25年 3大新策略強化台灣數位信任

2025/08/19 19:53

TWNIC舉辦25週年策略發布會，邀請TWNIC董事長黃勝雄（右）、執行長余若凡（左）、數發部長黃彥男（中）出席。（TWNIC提供）TWNIC舉辦25週年策略發布會，邀請TWNIC董事長黃勝雄（右）、執行長余若凡（左）、數發部長黃彥男（中）出席。（TWNIC提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）迎來創立25週年，今天宣布未來發展的3大核心策略：「強化資安韌性」、「建構數位信任」以及「深化國際合作」，協助台灣邁向更可信任的數位未來，確保全民連網都能「點點都信任」。

TWNIC今天舉辦25週年策略發布會，特別邀請主管機關數位發展部部長黃彥男出席。黃指出，政府近年積極打造韌性、安全、繁榮的數位環境，並致力於讓國人能在數位世界中享有安全、可信賴的空間。

TWNIC董事長黃勝雄則表示，現在數位環境比以往更為複雜，威脅跨越國界，治理模式也更加多元，TWNIC 25年來持續深耕國內社群，也積極參與ICANN、APNIC等多邊治理平台，與國際社群建立「受信任通報者（Trusted Notifier）」的合作機制，應對網域濫用與跨境詐騙。

回顧過去，TWNIC執行長余若凡指出，TWNIC在域名系統可用率、資安韌性與國際治理參與等領域已創下多項重要里程碑，包括.tw / .台灣域名系統可用率100%、路由來源授權完成率98%、IPv6使用率全球排名第13名。

她在會中揭開TWNIC未來發展3大策略，全面提升台灣網路安全性與國際能見度。

第一，強化基礎建設與資安韌性，推動雲地混合的域名解析架構，預防新型網路攻擊與系統風險，優化並推廣DNSSEC（網域名稱系統安全擴充程式）防止域名紀錄偽造，並強化Anycast架構以分散惡意流量和提升域名抗壓性。

第二，升級數位信任與驗證機制，包括為台灣首個非營利事業提供的公共域名解析服務「Quad 101」強化加密功能，保護使用者隱私及安全；同時推動「綠色域名認證」，協助使用者辨識安全網站，並導入「Registry Lock 域名安全鎖」，防範域名遭惡意竄改，打造來源可信、身分可驗的安全連線環境。

第三，深化國際合作與社群參與，藉由與 DNS-OARC（域名系統營運分析研究中心）、NetBeacon、ICANN、APNIC、FIRST（事件處理與安全團隊論壇）等國際技術及安全社群的交流及合作，讓台灣域名技術與國際接軌，更持續參與國際標準制定，維持台灣在國際網路治理的影響力。

