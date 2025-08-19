日付125元還得面試！中國「假裝上班公司」暴紅 失業潮掀怪象

中國經濟低迷，失業人口越來越多，「假裝上班公司」暴紅。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，失業人口攀升，「假裝上班公司」在中國越來越流行，「每天花30元（人民幣）假裝上班的人」這一話題日前在中國網路登上熱搜。中國杭州一間名為「假裝上班無限公司」突然走紅，只要花費30元人民幣（約新台幣125元），就能體驗朝九晚五的假辦公生活，這股「假裝上班」熱潮，反映中國年輕人對失業的焦慮。

綜合中國媒體報導，這間位於杭州濱江區金盛科創大廈的辦公空間，佔地約400平方公尺能容納30至40名「假員工」辦公，來這裡「假裝工作」的人，有居家辦公感到壓抑者、有想來體驗的自媒體部落客、有創業者，也有暫時遇到職場困境的人。

請繼續往下閱讀...

比起一般公司，這裡的規定更嚴格，包括禁止遲到、禁止打瞌睡、禁止抽菸喝酒說髒話，甚至禁止辦公室戀情。來此體驗的人需要填寫申請表，接受「假裝面試」後才能開始上班，吸引畢業生、失業者、創業者前來，部分人是為了感受職場氛圍，緩解失業焦慮。但在創辦人陳英健看來，他們都是「充滿向上動力的人」。

透過「假裝面試」的人中，有人已在這裡工作半個月，但大多數一兩天後就不來了。陳英健說，他的願望是讓想要假上班的人自由發展。他強調，其中6成以上都是「假裝上班真工作」，有自己的事情要辦。如今，類似的假裝上班辦公室服務已遍佈中國各大城市，包含上海、武漢與成都等城市，皆可看見其蹤跡。

近年來，隨著中國經濟低迷、工作越來越難找，失業人口越來越多，「假裝上班公司」在中國流行。面對家中長輩的「關心」、顧及社會對「成功」定義的期待，不少當地年輕人寧願花錢去辦公室「假裝上班」，也不願待在家裡。看似荒誕，卻是當代年輕人對社會的一種微妙回應，人們選擇「假裝上班」來掩蓋經濟困境。

中國國家統計局19日公布7月份分年齡組失業率數據，其中16至24歲的青年失業率為17.8%，較6月份上升3.3個百分點，不只創今年新高，也是2024年8月以來新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法