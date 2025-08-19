晴時多雲

碩禾旗下禾迅綠電進軍菲律賓 合建Taysan 60MW太陽能電廠

2025/08/19 18:42

碩禾旗下禾迅綠電進軍菲律賓。（圖取自官網）碩禾旗下禾迅綠電進軍菲律賓。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能導電漿碩禾（3691）宣布旗下禾迅綠電與菲律賓Wyn Power Corporation及Edward Marcs Philippines Incorporated，攜手合作的Taysan 60MW太陽能電廠，今日在八打雁省Taysan正式舉行動工典禮。

碩禾指出，該專案為台灣企業在菲律賓首個成功取得能源部GEAP（Green Energy Auction Program）資格的大型再生能源電廠，屬於 GEAP-2中標案件，並獲得每度 P4.10（披索）的上網電價，專案預計於2026年第一季完工併網，將成為菲律賓能源轉型的重要綠電供應來源。

完工後Taysan 電廠每年可提供約9500萬度（kWh）再生能源，相當於每年減少超過7萬公噸二氧化碳排放，在20年合約期內，該專案將為碩禾集團帶來長期穩定的電力銷售收入，鞏固禾迅綠電在菲律賓市場的財務基礎與戰略定位。

碩禾表示，禾迅綠電將以Taysan專案為起點，持續深化與菲律賓在地企業與政府的合作，規劃於未來3年內持續拓展在菲律賓的綠電開發規模，目標成為市場的一級開發商（First-tier Developer），並推動更多GEAP或CPPA（Corporate Power Purchase Agreement）專案，進一步擴大裝置容量，為當地能源轉型與減碳目標持續做出貢獻。

