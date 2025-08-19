晴時多雲

嘉義市家庭可支配所得達121萬元 全國排名第6

2025/08/19 19:16

嘉義市家庭可支配所得達121萬元，嘉義市文化路、中正路每到假日湧現人潮。（嘉義市政府提供）嘉義市家庭可支配所得達121萬元，嘉義市文化路、中正路每到假日湧現人潮。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院主計總處公布2024年家庭收支調查結果，嘉義市去年家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額）平均數為121萬3216元，連續6年創新高，不僅優於六都的台中、台南、高雄，非六都縣市中，僅次於新竹縣市，全台排名第6名。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市家庭可支配所得自2019年起，連續6年突破百萬，去年平均每戶可支配所得達121萬3216元，較前年增加7.5%，增加8.5萬元；去年平均每人可支配所得為42萬7189元，較前年增加8.26%。去年平均每戶所得收入約145.6萬元，較前年增加8.01%，三項指標均打破紀錄。

黃敏惠說，不只可支配所得屢創新高，去年嘉義市平均每戶消費支出也較前年增加，平均每戶消費支出為92萬8867元，較前年增加5.73%，顯見家庭可支配所得增加，也帶動消費、創造經濟的正向循環。

黃敏惠表示，近年包含嘉義福容VOCO酒店、乾杯集團、王品集團等企業，看好嘉義市作為阿里山入口門戶觀光前景、雲嘉南消費休閒觀光中心條件，紛紛到嘉義市展店，創造工作機會，帶動可支配所得提升。

黃敏惠提到，去年嘉義市營利事業銷售額3057億7192萬1000元，較前年2898億6812萬9000元，增加逾159億元，成長5.49%，包括20項產業別的營業銷售額全數呈正成長，展現嘉義市百工百業共榮發展。

