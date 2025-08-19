晴時多雲

曝輝達正為中國開發新AI晶片 路透：效能超越H20

2025/08/19 18:10

輝達（Nvidia）被爆正為中國市場研發一款全新人工智慧（AI）晶片，代號暫定「B30A」，效能優於H20。（路透）輝達（Nvidia）被爆正為中國市場研發一款全新人工智慧（AI）晶片，代號暫定「B30A」，效能優於H20。（路透）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中科技戰持續延燒，美國晶片巨頭輝達（Nvidia）被爆正在為中國市場研發全新人工智慧（AI）晶片，代號暫定「B30A」。據路透報導，該款晶片將採用最新的Blackwell架構，效能優於H20，最快可望於下月送交中國客戶測試。

兩名知情人士告訴路透，B30A屬單晶片設計，運算能力約為旗艦產品B300的一半。相較之下，B300採雙晶片架構，計算效能更強，但因受美國出口管制，未能銷往中國。

儘管原始算力較低，B30A仍搭載高頻寬記憶體（HBM），並支援輝達專有的NVLink資料傳輸技術，與H20功能相似。消息指出，目前B30A的規格尚未完全定案，但輝達期盼能在9月提供樣品，供中國業者驗證。

外界關注此舉是否能獲得美國政府批准。美國總統川普日前說，輝達更高階的晶片未來或有機會出口中國，不過華府內部仍擔憂北京取得過多尖端AI技術，具體審批結果仍未可知。

根據輝達財報，中國市場貢獻其年度營收約13％，能否順利出貨高效能AI晶片，被視為美中科技角力的重要觀察指標。對此，輝達發聲明強調，已對各類產品進行評估，「在政府允許的範圍內做好競爭準備，所有設計均獲主管機關全面批准，且僅用於合法商業用途。」

